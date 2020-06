Caso Guillamón | La pelota está en el tejado del Valencia 

Si Hugo Guillamón hubiese querido ya tendría un contrato firmado con un equipo de fútbol profesional. No un equipo superior al Valencia CF ni tampoco de su nivel pero sí un contrato que, como mínimo, le habría solucionado el resto de su vida desde el punto de vista económico.

¿Por qué ha llegado Guillamón a esta situación que le permite firmar a coste cero por cualquier equipo del mundo? Largo de contar pero absolutamente necesario. El joven futbolista del Valencia CF ha sido siempre una de las estrellas de la cantera del club blanquinegro, no en vano es internacional con la selección española en prácticamente todas las categorías. Como prueba un botón: fue titular en la selección española que lideró Ferran y se proclamó campeona de Europa en 2019, y además es campeón de Europa Sub'17 y subcampeón del mundo Sub'17.

Pero el fútbol profesional no es como el formativo, la gran diferencia está en el físico y en la velocidad a la que se tienen que hacer las cosas. Y ninguna de las dos cosas son su fuerte. Lo suyo tiene que ver más con la pelota, su fuerte es una salida de balón al más puro estilo 'Miroslav Djukic' y ahí queda la ruptura desde atrás para darle el balón en profundidad a Gayà en el 1-o ante el Levante UD, a lo que añade una templanza poco habitual en un futbolista de su edad y poca experiencia en la élite. ¿Le puede dar esto para ser jugador de élite o para asentarse en el Valencia CF? Pues en ello está, desde luego, quiere ser futbolista y está dispuesto a pelear por ello siendo fiel a sus principios o mejor dicho, a su esencia como jugador de fútbol.

Con Guillamón ha habido muchas dudas en el Valencia CF en los últimos años, hasta el punto de que con Mateu Alemany y Longoria al frente de la dirección deportiva del club la decisión era firme: no se le ofrecía la renovación. De hecho, hasta hubo un plan interno para tratar de hacer de él un medio centro posicional con salida de balón ante las dudas que generaban sus posibilidades de adaptarse al fútbol de elite como central. Siendo Mista entrenador del Valencia CF Juvenil, comenzó a jugar partidos de pivote. En el filial también ha 'tocado' esa posición pero el invento quedó en nada. Guillamón es central y como tal quiere asaltar el fútbol profesional.

Pero más allá de la valoración deportiva sobre sus condiciones como futbolista y sus posibilidades de asaltar la élite, sobre Hugo sí ha habido cuórum en el club. Es un buen tipo, un buen chaval, valencianista, lleva toda la vida en la Academia y jamás ha puesto un problema. Esto llevó a que durante un tiempo es pensara ofrecerle una renovación que se puede calificar de extraña. El Valencia CF le ampliaba el contrato y le buscaba equipo. ¡Hasta se valoraron ligas exóticas! El objetivo era quedar bien con él pero de corazón, dejarlo tirado era injusto. En otras palabras, en el seno del club generaba remordimientos de conciencia dejar 'tirado' a Guillamón: no lo merecía. Él se reveló ante la compasión, quería apurar sus opciones de ser futbolista del Valencia CF, no una renovación por 'lástima'. Su valor ha tenido recompensa en forma de una oportunidad que seguramente no esperaba.

Más allá de opiniones que al fin y al cabo todo el mundo tiene una, en el fútbol solo hay una realidad y en esa Hugo está ganando: el campo. El joven canterano está hablando en el terreno de juego y siendo fiel a sí mismo.



La negociación

De no tener propuesta de ampliación de contrato se pasó a que sobre la mesa César Sánchez le plantease seguir, eso sí, como futbolista del filial. Era un avance. De por medio se lesionó Garay y Celades perdió la confianza en Mangala. De ahí al infortunio de Paulista para el partido ante el Levante UD y la valentía de Celades para apostar por él.

Su partido ante el Levante UD y la posibilidad de que siga apareciendo en el equipo de Celades obligan al Valencia CF a replantearse la situación en un contexto de contención económica ante la posibilidad cada vez más real de que el equipo no se meta en la Champions y dado el impacto económico que la pandemia del coronavirus está teniendo sobre los clubes. Tal vez una especie de justicia poética se posicione para que Hugo pueda tener la oportunidad por la que tanto ha luchado: ser futbolista del Valencia CF. Él se lo ha ganado haciendo lo que mejor sabe hacer, jugar a fútbol. La pelota está ahora en el tejado del club...

Pocos días antes de que el Celades le confiara la titularidad en el derbi de Mestalla ante el Levante UD, el club se puso de nuevo en contacto con su agente para retomar las conversaciones por su ampliación de contrato. La propuesta fue la misma que en conversaciones anteriores, una temporada más de contrato y con ficha del Valencia CF Mestalla. La respuesta fue también la misma: NO. Guillamón prefiere seguir apostando a ganador. No hay acuerdo y seguirá apurando sus opciones que no son otras que hablar sobre el terreno de juego, es ahí donde sabe que puede ganarse el puesto.

