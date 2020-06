La defensa: el fantasma que persigue a Celades

El tramo final del Derbi escuece todavía en el Valencia CF. Después haberse adelantado en el 89' con un gol de Rodrigo Moreno, la debilidad con la que los blanquinegros defendieron la renta, con un jugador más sobre el campo tras la expulsión de Roger Martí en el minuto 74, revive de golpe los fantasmas previos a la pandemia. La tendencia del equipo que se ha convertido en uno de los tres más frágiles de la segunda vuelta de la Liga.

Los fallos de concentración, como el penalti de Diakhaby sobre Vezo, se han hecho costumbre para un Valencia al que las mermas en defensa lo tienen por el momento apartado de la zona Champions. Durante esos 20 minutos finales frente al Levante los de Albert Celades jugaron con fuego y terminaron quemándose. Una pésima gestión de los tiempos que impidió hacer borrón y cuenta nueva, y escapar de la espiral negativa en la que estaban inmersos cuando se toparon con el coronavirus. Precisamente, desde la lesión de Ezequiel Garay, el 1 de febrero ante el Celta, solo ha sumado dos victorias en sus últimos diez partidos oficiales. Ese mismo día contra los gallegos y el 2-1 al Betis, ambas en casa. Lo demás son tres empates, todos en Liga, y cinco derrotas, tres de ellas con la Atalanta y el Granada en las eliminaciones de la Liga de Campeones y la Copa.

El Valencia ha desaprovechado la primera ocasión para romper esta preocupante dinámica. Tras nueve encuentros de Liga, el blanquinegro es, en compañía de Mallorca y Eibar, el conjunto que más goles encaja en la segunda vuelta. Si en la Champions fueron ocho tantos recibidos en 180 minutos ante la Atalanta, en la competición doméstica han sido 15 dianas en contra en esas nueve jornadas.

Fuente:www.whoscored.com

Más allá del dato, que refleja un deficiente funcionamiento defensivo, la realidad de lo sucedido, por ahora, en términos generales ofrece doble lectura. Se trata, al mismo tiempo, de oportunidades perdidas, como las que han pasado de largo este fin de semana con los pinchazos de Getafe, Real y Atlético, pero también nuevas oportunidades, o vidas extra, para poder resarcirse con 30 puntos por disputarse aún en el calendario. La irregularidad es prácticamente global y, únicamente, Barça y Madrid han ganado más de cinco partidos de los nueve últimos de Liga. Por ejemplo, el Atlético, de quien el Valencia podría estar por encima con un plus de fortaleza defensiva, suma un punto menos que los 12 de los valencianistas entre las jornadas 20 y 28. En esta segunda vuelta, en cambio, Real Sociedad (16), Getafe (15) y Sevilla (15) sí llevan más puntos.

Sin embargo, para poder cumplir con la difícil misión de rebasar en los próximos diez partidos a tres de sus cuatro rivales –Sevilla, Real Sociedad, Getafe y Atlético– la mejora defensiva es una condición sine qua non. El propio Celades es plenamente «consciente de ello», tal y como dijo en la rueda de prensa previa al enfrentamiento con el Levante: "Hemos encajado muchos goles, es una obviedad, y ha sido por diferentes circunstancias, no por una sola. Hemos intentado aprovechar el tiempo, en casa y en la ciudad deportiva, y hemos incidido bastante en el trabajo defensivo porque si queremos estar más arriba lo principal que tenemos que mejorar par ser un equipo solvente es eso. Somos conscientes de ello».

De entre los 20 equipos que compiten en Primera, el de Celades es actualmente el que más tiempo acumula sin poder dejar la portería a cero en competiciones oficiales. Tras el empate a un gol con el Levante, ya son nueve los partidos consecutivos en los que Jaume Domènech (14 en cinco duelos jugados) y Jasper Cillessen (siete en cuatro) han recibido un total de 21 goles. Una serie encajando golpes que solo la superan los 12 encuentros del Levante entre septiembre y diciembre.

Los errores individuales en defensa han penalizado al equipo. Como asegura el técnico, acciones innecesarias como el penalti de Diakhaby «han costado puntos y perder puestos en la clasificación». No obstante, el propio Celades admitió que el problema trasciende lo individual. "No es únicamente el penalti. No hemos gestionado bien esos últimos minutos... la idea era tener el balón y estar más arriba en el campo", añadió tras el Derbi.





La receta está en la solidez

El gol con el que Melero empató el viernes en el descuento desnuda numéricamente las carencias defensivas de este Valencia 2019/20. El equipo ha encajado una cifra de goles de escándalo: 60 tantos en 40 encuentros oficiales: 40 en 28 partidos de Liga, 15 en ocho de Champions, dos en tres de Copa y tres en la Supercopa de España. Los blanquinegros ya han rebasado, pese a disputar 21 partidos menos, los 59 tantos en contra del curso pasado. Hace un año la solidez fue la receta para escalar hasta la cuarta plaza. De hecho, con diez partidos menos, hoy el Valencia suma las mismas siete derrotas y cinco goles en contra más que a la conclusión de la Liga 2018/19.

Un momento clave: la lesión de Garay

El 1 de febrero Ezequiel Garay cayó lesionado del ligamento cruzado de la rodilla en el partido contra el Celta en Mestalla. El Valencia terminó ganando ese día sin el argentino en el campo y dejando la portería a cero. Sin embargo, en los nueve partidos siguientes los de Celades solo han podido vencer al Betis en casa encajando goles en todos, un total de 21 dianas en nueve encuentros oficiales.

Ezequiel Garay se lesionó en el ecuador del primer tiempo ante el Celta. Soler marcó en el segundo. Foto: F. Calabuig