Gabriel Paulista desafía a la gravedad

Está difícil, pero no imposible. Es la mentalidad con la que Gabriel Paulista está afrontando sus posibilidades de participar en el Real Madrid-Valencia correspondiente a la jornada 29 de LaLiga que se disputará el jueves (22:00 horas) en el Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva de Valdebebas. El brasileño quiere jugar contra los blancos y lo va a intentar hasta el final si la recuperación de su lesión muscular se lo permite. Paulista está hecho de otra pasta, ha demostrado con creces que es capaz de recortar plazos y nadie en el vestuario se atreve a descartarlo a estas alturas de la semana. Si al final no llega no será porque no lo haya intentado.

Paulista trabaja con el objetivo y la ilusión de jugar contra el Real Madrid el jueves. El futbolista no quiere perder tiempo y ha trabajado este domingo en la ciudad deportiva de Paterna durante día libre de la plantilla. El central fue tratado por los fisios con mejores sensaciones que los últimos días. Ha experimentado una evolución notable. Está mucho mejor y se ha tomado la decisión de que este lunes dé un paso adelante en su proceso e inicie su etapa de readaptación en una máquina antigravedad: la antesala a su vuelta al césped. Poco a poco va ganando enteros para el jueves.

Gabriel sufrió el pasado lunes una «elongación con sobrecarga del músculo recto anterior del muslo derecho» que le impidió jugar en el Derbi contra el Levante. El jugador intentó no perderse la cita en Mestalla contra los granota, pero no llegó a tiempo. El propio Celades ya era pesimista horas antes del partido. «Gabriel tuvo un problema el lunes y desde entonces ha hecho trabajo al margen del grupo la realidad es que no es sencilla su participación. Si no pudiese jugar tenemos otras alternativas que contemplamos y estamos preparados», explicaba. Por su cabeza ya rondaba su decisión firme de apostar por Hugo Guillamón de inicio.

Albert Celades espera a Paulista consciente de la importancia del brasileño en el equipo. La ausencia por sanción del brasileño mermó al equipo ante la Atalanta hasta dejarlo sin Champions League y la historia se puede repetir ahora tres meses después en LaLiga. El brasileño está llamado a ser el futbolista que sostenga al equipo desde atrás con su liderazgo. El equipo necesita más que nunca pasos adelante y el central está dispuesto a ponerse al frente y tirar del carro en este momento decisivo de la temporada. Su carácter, personalidad, valentía y poderío en defensa se está echando de menos y las opciones del Valencia de clasificarse entre los cuatro primeros de LaLiga pasan por recuperarlo y empezar a hacerse fuerte desde detrás. No queda otra.

Quien sí estará con toda seguridad en el once será Ferran Torres. El extremo se ha recuperado completamente de su herida con puntos en la rodilla izquierda y está preparado para jugar de inicio al cien por cien. El de Foios ya jugó en el partido de la primera vuelta en Mestalla (1-1) como delantero. Entonces Celades le dio la alternativa ante las bajas de Gameiro y Maxi Gómez.