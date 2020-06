Mangala sale en defensa de Diakhaby

Eliaquim Mangala, el último de los centrales del equipo en la lista de prioridades de Albert Celades, mandó un mensaje contundente en las redes en apoyo a Mouctar Diakhaby. El ex del Lyon quedó tocado en su ánimo después del error que cometió en los segundos finales del Derbi. El penalti de 'Diakha' a Vezo echó por tierra la escasa renta que el equipo había conseguido en el minuto 89 con un tanto de Rodrigo Moreno.

El técnico Albert Celades fue muy crítico con Diakhaby en la sala de prensa de Mestalla tras el empate a un gol, recordando que el francés era reincidente en este tipo de acciones que penalizan al equipo en cuanto a victorias y puntos perdidos. Mangala quiso respaldar a su compañero con un texto de ánimo en su estado de 'Instagram'.

"Hermano, solo los que no están sobre el césped no cometen errores", escribe el ex del Manchester City sobre una fotografía en la que aparece al lado de Diakhaby en una sesión de entrenamiento del pasado mes de noviembre, curiosamente, una fotografía captada en su día por las cámaras de SUPER en la previa del partido de Champions ante el LOSC Lille.

Eliaquim Mangala termina su escrito en 'Instagram' así: "Nunca te rindas, hermano pequeño". De esta manera Mangala trata de ayudar a Diakhaby, quien en la temporada 2018/19 demostró que puede ser un central de nivel, incluso en la actual en partidos como el que completó en el Ámsterdam Arena frente al Ajax. Si bien, en este curso 19/20 Mouctar ha cometido más de un error de concentración que ha costado caro.

A finales de mayo, Mangala escribió otro mensaje en las redes sociales con el que reivindicó su presencia en el equipo y sus ganas de poder ayudar, a pesar de que apenas cuenta para el técnico. «Mírame», decía un jugador que, pese a todo sigue siendo uno de los futbolistas de la plantilla que entrena a una intensidad más alta.