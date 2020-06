SUPERPodcast: "Las palabras de Celades sobre Diakhaby no han gustado a algunos jugadores"

Las malas sensaciones que dejó el Valencia CF en el derbi ante el Levante UD y las consecuencias del empate han centrado el programa de Superdepote Radio y SuperdeporteTV de este lunes 15 de junio en la 97.7 Radio y Levante TV.

La Tertulia de Los Herejes con Carles García Alemany, Gauden Villas, Lluis Sanchis y Carlos Bosch ha sido especialmente crítica con la labor de Albert Celades, entrenador del Valencia CF, y sobre todo con sus palabras sobre el defensa Diakhaby al finalizar el encuentro. "Todos tenemos que hacer autocrítica, yo he leído en SUPER que Diakhaby es un buen defensa como complemento, y no lo es, ese futbolista no tiene nivel para jugar en el Valencia CF, pero quien lo pone es el entrenador. Sucede lo mismo con Parejo, que estuvo fatal, ¿qué va a hacer Celades? ¿Lo va a seguir poniendo? ¿Está trabajando en una alternativa?", ha señalado Gauden Villas. "¡Pues que no lo ponga!", remata Carles García Alemany,

Por su parte Carlos Bosch ha puesto el acento en la repercusión que han tenido en el vestuario las palabas de Celades sobre Diakhaby. "A algunos jugadores no les ha gutado que no defienda en público al jugador. Da la sensación de que el entrenador le ha visto los cuernos al toro y echa balones fuera. Cuando le preguntaron por la mala gestión que hizo su equipo de los minutos finales el entrenador dijo que lo que habían hablado era tener el balón... pero el equipo no lo tuvo. ¿Señala a los jugadores el técnico?". Ante esto, Gauden añade: "Me sabe mal, pero esto y las palabras de Parejo, que es el capitán, señalando también a los defensas tras la derrota en Anoeta, son un síntoma de que el barco se hunde".