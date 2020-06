Ibrahim Diallo se retira del fútbol a los 23 años

El exjugador del Valencia CF, Ibrahim Diallo, ha anunciado su retirada del fútbol a sus 23 años. El maliense ha decidido colgar sus botas por culpa de una grave lesión en la rodilla de la que lleva tres años intentando recuperarse. El que fuera central y lateral derecho del Mestalla ha tenido que renunciar al sueño del fútbol profesional tras una decisión consensuada con los médicos y su familia.

El joven futbolista formado en el Aspire de Senegal llegó al Valencia en 2014 procedente del KAS Eupen belga. Diallo hizo la pretemporada a las órdenes de Nuno Espírito Santo en la temporada 2015/16 participando en los partidos contra el Colonia, PSV Eindhoven, Werder Bremen y Wiener Sportkub y fue presentado en Mestalla la noche del Taronja de 2015. Fue convocado para la jornada 1 contra el Rayo por las bajas de Otamendi y Gayà, pero se quedó en el banquillo. Fue inscrito en la Champions curiosamente en lugar de Otamendi ante su marcha al Manchester City.

Meses más tarde, el futbolista jugó cuatro partidos oficiales de Copa del Rey con el primer equipo contra el Barakaldo (ida y vuelta), Granada y Barcelona. El debut se produjo el 2 de diciembre de 2015 en Lasesarre a las órdenes de Voro. Los siguiente tres partidos los jugó con Gary Neville en el banquillo. Fran Villalba y Wilfried Zahibo también dieron el salto esos meses al primer equipo. A la finalización de esa temporada volvió al KAS Aupen para dar el salto a la primera división belga.

Así anunciaba el jugador su retirada a través de sus redes sociales: "Hoy decidí hablar públicamente sobre mi situación, como muchos de ustedes ya saben, fui víctima de una lesión grave en la rodilla, he estado luchando día y noche durante 3 años para volver y hacer lo que más amo pero desafortunadamente mi destino De lo contrario, después de consultar a los médicos, hablar con mi familia y el club, decidí dejar mi carrera profesional. Cuando era niño, mi sueño era convertirme en un jugador profesional, gracias a Dios, me di cuenta de mi sueño, incluso si el camino era corto con solo 5 años de carrera. Le agradezco a Allah, @aspire_academy @kaseupenofficial @valenciacf por darme la oportunidad de hacer realidad uno de mis sueños de la infancia. Agradezco a mi familia que estuvo allí para mí desde el principio, que nunca se rindió conmigo, que me apoyó mucho y agradezco a todos los que me apoyaron durante mi corta carrera. No estaría en el estadio para jugar, pero seguiré siendo el defensor número uno de este hermoso deporte. # newstep # mirando hacia adelante # alwayspositive".