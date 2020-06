Más problemas para Zidane ante el Valencia

El Real Madrid también tiene sus problemas en defensa para afrontar el choque de este jueves ante el Valencia CF. La duda ahora es la presencia de Dani Carvajal, el internacional sufrió una torcedura de tobillo frente al Eibar que le hizo abandonar el partido en el descanso y de momento no ha salido a entrenar en lo que va de semana.

No sería una ausencia más, el contratiempo es importante porque Carvajal no solo es titularísimo en el equipo de Zidane sino que es el único lateral derecho y no tiene un sustituto natural en la plantilla, después de la salida de Odriozola en el mercado de invierno.

Además, el Madrid tampoco podrá contar con dos de sus posibles recambios, no estarán disponibles Nacho ni tampoco Lucas Vázquez también por lesión.

En la sesión de este martes tampoco estuvieron presentes dos de sus delanteros, Jovic y Mariano Díaz, que están lesionados. Sí pudo contar Zidane con Gareth Bale y Eden Hazard, que pudieron completar la sesión sin mayor problema. El galés disputó la última media hora frente al Eibar aunque se quedó en el gimnasio el lunes por una sobrecarga, mientras que el belga recibió un golpe en el tobillo operado en su vuelta tras 113 días alejado de los terrenos de juego.