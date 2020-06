El sorprendente dato que refleja los problemas defensivos de Celades

¿Cómo y dónde defiende el Valencia? Esa es una de las grandes preguntas de una temporada en la que el aspecto defensivo está siendo uno de los problemas del conjunto de Mestalla. A pesar incluso de ser la zaga de todo el campeonato que más cerca tiene a su línea de cuatro con la portería propia. Así lo aseguró Sara Carmona, periodista de Movistar y especialista en Big Data, en una entrevista para 'Football Freaks'.

"Cuando un equipo va muy mal, la gente puede pensar que los datos van a ser todos catastróficos. Sí que es cierto que el Valencia tiene datos en creación que no son potentes, pero en posicionamiento tiene un dato curioso. Creíamos que era el Valladolid, pero no. El Valencia es el equipo que más cerca de la portería propia defiende. Según 'mediacoach', en análisis, tanto en repliegue y un montón de variables, tiene la defensa muy cercana con y sin balón a su portería. ¿Esto qué supone? Que le rematen un poco más cerca. Que reciban más remates tanto a portería como remates genéricos, que no intercepte tantos balones... A nivel posicional ese dato es muy curioso", destacó la periodista.

Otro de los datos que aporta Sara Carmona sobre el Valencia CF es en relación a la posesión de balón y a cómo gestiona ese aspecto el conjunto de Celades. "La matriz de pases entre jugadores, ponerte a ver cuánto y cómo se pasan el balón entre ellos... es pobre, y además ubicados en posiciones muy diferentes y sin un criterio muy claro". En la entrevista, realizada por 'Football Freaks', también gastaron una pequeña broma a Sara Carmona. "¿Qué opina el mediacoach de Diakhaby? ¿Cuándo se va a ir del Valencia?". La periodista y especialista en Big Data respondió: "los datos son tan objetivos que en polémica no entran".

La defensa sin duda es la gran protagonista esta temporada y no ha dejado de serlo a la vuelta del parón por el coronavirus. Cabe recordar que Paulista seguirá al margen para el choque contra el Real Madrid en Valdebebas y una de las incógnitas es cuál será la pareja de centrales tras el fallo de Diakhaby y la polémica generada y el fantástico nivel de Hugo Guillamón en el Derbi.