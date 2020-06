¿Qué piensa Celades sobre la renovación de Guillamón?

Los problemas defensivos del Valencia CF y los nombres propios de los centrales del equipo protagonizaron la rueda de prensa de Albert Celades. Aparte de Mouctar Diakhaby, Hugo Guillamón concentró también una parte importante de las preguntas. Rendimiento y futuro. El canterano de L'Eliana, que finaliza contrato al final de esta temporada, podría repetir en el once después de un debut notable en el once titular el pasado viernes en el Derbi de Mestalla.

«Hugo es un jugador con el que veníamos trabajando durante la temporada, en entrenamientos del último tramo antes del parón. Por ejemplo, ya jugó en Anoeta. Nos gusta lo que nos ofrece y contemplamos como una alternativa más en este final. Es un chico maduro, muy tranquilo. Estuvo a un muy buen nivel y ojalá siga así ofreciendo ese nivel», comentó el técnico sobre el defensa internacional en las inferiores de España y compañero de generación de Ferran Torres.

Sin embargo, al entrenador parece no gustarle que la prensa dé por evidente que saldrá en el once titular tras su buen partido contra el Levante. «Ya hablamos de Guillamón como si fuera un fijo y solo ha jugado un partido de titular y otro en Anoeta. No solo con Hugo, con todos los jóvenes hay que ir poco a poco, siempre tienen un proceso de adaptación a algo diferente a lo vivido hasta ahora. Hugo nos ha ayudado y nos va a ayudar. Pese a su madurez, hay que ir tranquilos. Respecto a la renovación, sé que se está negociando con sus agentes y ojalá se llegue a un buen fin», comentó.

La opinión de Celades, que lo rescató para el primer equipo antes de la pausa por el coronavirus, es claramente favorable a la prolongación del contrato de Guillamón. Las negociaciones entre los agentes y el club prosiguen casi contra reloj.