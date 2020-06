El Valencia tiene mucho que ganar

Doce años sin ganar son demasiados en fútbol. Aunque sean sin ganar al Real Madrid en su estadio. Son demasiados si hablamos del Valencia CF. Hoy se enfrenta al conjunto blanco como visitante y la última vez que se llevó los tres puntos en la capital el entrenador era Ronald Koeman y Arizmendi hizo el gol de la victoria. Fue aquel en el que dejó sentado a Cannavaro y burló a Iker Casillas, que se venció antes de tiempo para atajar un posible pase al área pequeña, pero Arizmendi aguantó y marcó gol por el palo corto. Era el minuto 42 de la segunda parte y el marcador estaba empate a dos. Tres puntos y para casa.

Koeman, Villa, Casillas, Cannavaro, Miguel Brito, Guti, Baptista, Mata, Hildebrand... Son nombres que a los más jóvenes les sonarán a 'viejunos', lo que confirma que de esta no puede pasar porque aunque pocos, algún paralelismo se puede hacer entre aquel partido y el de esta noche. Aquel Valencia CF que ganó en el Bernabéu tenía futbolistas que ahora, a precio de mercado, son inaccesibles para este club, como Silva o Villa, y por ahí rondaban tipos como Marchena o Baraja que uno, al escribir sus nombres, hasta siente la tentación de ponerse en pie.

Pero al margen de nombres, nadie daba un euro por ellos. Era como si llegaran al Bernabéu cual invitados de privilegio para ver el espectáculo del Real Madrid en primera fila y cuando se quisieron dar cuenta se habían llevado el premio gordo. Hoy por el Valencia CF de Celades tampoco da un euro nadie. El empate ante el Levante UD no ha hecho más que regenerar las muchas dudas que como equipo de fútbol emitía el conjunto blanquinegro y que se pueden resumir de manera fidedigna con los desastrosos minutos finales que hizo cuando se puso por delante en el marcador. El Valencia CF es incapaz de poner un cerrojo en su portería y se enfrenta al Real Madrid, que ya salvó los muebles en el partido de Mestalla esta misma temporada con un gol en el último suspiro porque como ante el Levante UD, se olvidó del cerrojo...







Y contra todo esto tienen que luchar Parejo, Coquelin, Rodrigo, Ferran y compañía... Desde luego si tienen ganas de reivindicarse no encontrarán mejor escenario por más que el partido sea en el Alfredo Di Stéfano, el estadio donde juega el filial blanco porque el Bernabéu está en obras. El parón liguero por el coronavirus ha hecho del fútbol algo diferente en su reanudación.



Mensajes y hechos

Por si acaso el mensaje de Celades en rueda de prensa es el de ir partido a partido y sobre todo pensar que no todo empieza y acaba con el empate ante el Levante UD y lo que pueda suceder hoy. Es un mensaje válido para un vestuario que ya sabe lo que es meterse en Champions en las jornadas finales del campeonato, sin ir más lejos la temporada pasada ganó los últimos tres partidos del campeonato y se metió cuarto después de no haber sido capaz de encadenar tres victorias seguidas en toda la liga, pero las palabras de Celades no terminan con el desasosiego que cunde entre el aficionado, temeroso de que al equipo se le termine escapando el cuarto puesto, que no es más que el objetivo mínimo planteado a principios de temporada. Sobre todo porque si los futbolistas y el entrenador están convencidos de que pueden ser cuartos, lo mejor que pueden hacer es demostrarlo.



Hay cosas que no se dicen, se hacen, y hay momentos en que las palabras ya no sirven -solo los hechos- y Celades y sus futbolistas están en una de esas. El Valencia CF se la debe jugar a la épica hoy porque por ahí pasan sus opciones de ganar al Real Madrid. Nadie le respeta en la capital como equipo porque pesa demasiado en el imaginario colectivo que la última vez que ambo equipos se enfrentaron no le alcanzó para hacerle pupita a su rival de esta noche. Fue en la famosa Supercopa de Rubiales de Arabia. Esto es la Liga.

