Agüero, Schuster, Sempere... Nadie entiende el gol anulado al Valencia CF

Dos exjugadores de la talla de Bernd Schuster y el exvalencianista José Manuel Sempere o el delantero Sergio 'Kun' Agüero, del Manchester City, se han expresado con indignación después del gol anulado por Sánchez Martínez a Rodrigo Moreno. El tanto del hispano-brasileño en el minuto 20 ponía por delante al Valencia CF en Valdebebas, pero el colegiado decidió rearbitrar la acción por un supuesto fuera de juego de Maxi Gómez, que no toca la pelota que Carlos Soler envía a Rodrigo, que está en posición legal.

Después de tres largos minutos, el árbitro murciano se acercó a las cámaras del VAR y señaló fuera de juego. Sergio Agüero, que estaba jugando on line en streaming, no tardó en mostrar su disconformidad con la acción. "¡Pero si no lo toca! Que mentirosos que son. Es una mentira. Es una vergüenza...", dijo a sus interlocutores.

Otro exjugador del Atlético, también de Barça y Madrid, Schuster, tampoco se mordió la lengua en 'Radio Estadio' de Radio Nacional. "Estamos matando el fútbol con estas jugadas. No tiene ni pies ni cabeza. Anular este gol a un equipo te vuelve loco. Esta regla no la entiendo", comentó.

José Manuel Sempere, guardameta del Valencia entre finales de los 80 y principios de los 90, se indignó tanto que tuvo que dejar de ver el partido entre el Madrid y el Valencia, según indicó en las redes sociales: "He dejado de ver el partido, me parece ya una vergüenza. Da la sensación de que lo pita por si acaso... Es motivo ya para quejarse y con razón. Intolerable".

Como pedía Sempere, en el descanso el representante del Valencia que levantó la voz contra el gol anulado a Rodrigo Moreno fue Ricardo Arias, embajador del club.