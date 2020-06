Celades se guarda a Gabriel para Osasuna

El martes, tal y como informó SUPER el pasado domingo, era el día clave para conocer si Gabriel Paulista estaría en disposición de enfrentarse al Real Madrid. Las pruebas médicas a las que fue sometido dejaron claro que pronto estará de vuelta al equipo, pero también que lo más conveniente era esperar al partido de Osasuna.

Por eso, el central brasileño el miércoles no salió ya a ejercitarse con todos sobre el césped del mismo modo que José Luis Gayà, sino que se quedó en el gimnasio con los recuperadores para no someter a la zona a riesgos excesivos. El día marcado para su regreso, si todo sigue su cauce habitual, es el domingo frente a Osasuna en la jornada 30 en Mestalla.

Albert Celades explicó en las horas previas al Real Madrid-Valencia como el cuerpo técnico «no ha querido forzar» la recuperación de Gaby, ya que hasta el 19 de julio el calendario es muy intenso y una recaída de una lesión letal puede ser letal a estas alturas de temporada.

«No hemos querido forzar la situación. Quedan muchos partidos en pocos días y que jugase contra el Real Madrid era asumir un riesgo demasiado elevado», contestó el técnico, preguntado por el motivo por el que decidió no incluir en la lista de 23 futbolistas al brasileño. Gabriel Paulista ha arrastrado estos días una elongación con sobrecarga en el músculo recto de la pierna, zona de actividad constante para el jugador de fútbol.

Gayà y Coquelin, las soluciones en defensa

Sin Gabriel, la reacción defensiva del Valencia CF esta noche en Valdbebas pasa por dos nombres propios, dos hombres que son fundamentales en los esquemas de Albert Celades: José Luis Gayà y Francis Coquelin. Los dos se presentan en esta jornada 29 de Liga como la solución al grave problema en defensa que afecta al equipo. Las cifras desnudan la debilidad de un bloque que se ha quedado fuera de la Champions, la Copa y, por el momento, de las posiciones europeas por culpa de la sangría de goles en contra: 60 en 40 partidos oficiales. El reto para esta noche es cerrar la portería frente al Madrid tras nueve partidos oficiales consecutivos sin poder hacerlo.

José Luis Gayà ha superado las molestias en la pierna y todo queda en un susto, en una contusión que no fue a más. La continuidad de Gayà en el once será clave desde un doble punto de vista. Sin Paulista, él es el principal baluarte de la frágil defensa del Valencia. El día del Derbi volvió a demostrarlo por enésima vez. Aparte del rendimiento, luego aparece la ascendencia de líder de Gayà sobre el resto. Todos están mucho más seguros con el de Pedreguer en el césped. Por eso, Celades no dejó dudas sobre su titularidad. «Está bien, podrá jugar desde el principio porque su estado físico es óptimo», dijo el técnico.

El otro nombre propio en el once será el de Francis Coquelin. Después del entrenamiento del miércoles aumentan las opciones de que Albert Celades vuelva a utilizarlo como central, algo que ya sucedió en la vuelta de Champions ante la Atalanta. El ex del Arsenal no se encuentra especialmente cómodo en esa posición, pero su actitud siempre es la de ayudar desde el lugar que el cuerpo técnico decida.

Al entrenador le preocupa el estado de ánimo de Mouctar Diakhaby, con el que ha mantenido charlas en los días posteriores al Derbi.

El penalti sobre Vezo y las mismas declaraciones del técnico han puesto al futbolista en el foco. Celades asegura su afán por recuperarlo, aunque parece probable que no vaya a ser de inmediato contra el Madrid, conforme a las probaturas realizadas en la Ciudad Deportiva. En la previa del partido Coquelin pasó a ser un central más. El '17' probó primero al lado de Hugo Guillamón y más tarde con el propio Diakhaby, con quien ya compartió posición en el mencionado duelo con la Atalanta de Bérgamo. Incluso, Diakhaby ensayó también al lado de Guillamón en lo que sería una reedición de la pareja que jugó contra el Levante.