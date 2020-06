"Nos confunden a todos, no tienen que rearbitrar las jugadas"

"Nos confunden a todos, no tienen que rearbitrar las jugadas"

Ricardo Arias, embajador del Valencia CF, se ha pronunciado en el descanso del Real Madrid-Valencia sobre el gol de Rodrigo Moreno que terminó anulando el colegiado Sánchez Martínez por un polémico fuera de juego de Maxi Gómez. Arias indica que este tipo de acciones genera "confusión".

"Nos genera confusión, nos confunde a todos. No tiene el porqué rearbitrar jugadas. Maxi no la toca ni tiene intención de intervenir. Ni siquiera los propios jugadores del Real Madrid han pedido el VAR. De verdad, no sé porqué tienen que rearbitrarse este tipo de jugadas", dijo el exjugador valencianista.

Arias se refirió también a la suplencia de Diakhaby y no considera que el hecho de que Celades lo haya dejado en el banquillo sea un "castigo". "No creo que sea un castigo a Diakhaby. Todos los jugadores cuando juegan 90 minutos cometen errores. Sin errores el fútbol sería más aburrido. El entrenador ha tomado una decisión técnica y ya está, hay que aceptarlas. Además, hay más jugadores en el banquillo que pueden jugar", aseguró.