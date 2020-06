Lo que dice el VAR de Estudio Estadio sobre el gol de Rodrigo

Rodrigo, Gayà y Maxi celebran el gol que no subió al marcador.

El programa de TVE Estudio Estadio analizó en la noche del jueves el partido (3-0) de LaLiga entre Real Madrid y Valencia CF, en el que prácticamente no hubo debate con la jugada polémica que condicionó el resultado final. Los contertulios, especialmente Roberto Gómez, coincidieron en que el gol de Rodrigo estuvo bien anulado por el colegiado Sánchez Martínez por posición de fuera de juego de Maxi Gómez. Incluso 'el VAR de Estudio Estadio' concluyó con que el gol está bien anulado.



No opinan lo mismo los aficionados que votaron en la encuesta propuesta por el programa a través de las redes sociales. Ante la pregunta, ¿ha acertado el árbitro anulando el gol de Rodrigo en el R.Madrid-Valencia?, la respuesta mayoritaria en twitter es totalmente distinta: casi el 80% de los votos registrados apuestan por el 'No'.





Hola, hoy os preguntamos: ¿ha acertado el árbitro anulando el gol de Rodrigo en el R.Madrid-Valencia? @teledeporte #estudioestadiortve 23:50 https://t.co/LPpaH8m895 — Estudio Estadio (@EstadioTVE) June 18, 2020

Las protestas no tardaron en el Valencia CF a raíz de la jugada. Tanto Ricardo Arias en el descanso como Albert Celades, Rodrigo Moreno y Maxi Gómez denunciaron la jugada. Arturo Vidal, Kun Agüero, Schuster, Sempere... Nadie entendió el gol anulado al Valencia CF y durante toda la noche se sucedieron las reacciones tras la acción que privó al equipo de adelantarse en Madrid: "mentira", "vergüenza", "están matando el fútbol"...