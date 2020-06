La plantilla del Valencia avala a Hugo Guillamón

Hugo Guillamón habla dentro del campo y sigue ofreciendo argumentos para que el Valencia acometa su renovación en las próximas fechas. El futbolista de 20 años, empeñado en revertir su delicada situación deportiva desde el primer día, está aprovechando mejor que nadie las oportunidades en esta reanudación de LaLiga y está reivindicando su etiqueta de canterano de proyección de élite. Sus buenas actuaciones contra el Real Madrid y el Levante en las dos últimas jornadas del campeonato lo han consolidado en el primer equipo y lo han catapultado en la rotación por delante de los franceses Mouctar Diakhaby y Eliaquim Mangala. Hugo ha conseguido en menos de una semana que nadie discuta su titularidad el próximo domingo contra Osasuna. El de l'Eliana no tiene un proyecto del Valencia encima de la mesa que apueste de verdad por él. Sigue esperando al club. Lo que sí tiene ahora mismo es algo casi todavía más importante para el jugador: la confianza de Albert Celades... y la de todo el vestuario. [Gonzalo de los Santos: Hugo Guillamón se ha ganado continuar en el once titular]

¿Lo renovaría el técnico? Parece que sí a tenor de sus últimas declaraciones. «Hugo es un jugador con el que veníamos trabajando durante la temporada, en entrenamientos del último tramo antes del parón. Por ejemplo, ya jugó en Anoeta. Nos gusta lo que nos ofrece y contemplamos como una alternativa más en este final. Es un chico maduro, muy tranquilo. Estuvo a un muy buen nivel -Levante- y ojalá siga así ofreciendo ese nivel». El jueves volvió a demostrarlo en Valdebebas contra un equipo Champions como el Real Madrid. ¿Lo renovaría la plantilla? Los comportamientos de sus compañeros dentro y fuera del campo demuestran que sí. El canterano tiene el respeto y la confianza del vestuario a pesar de su juventud y de ser un recién llegado al primer equipo. El joven futbolista se siente aceptado y valorado por un equipo que lo está cuidando. Los jugadores son conscientes de su delicada situación deportiva -acaba contrato a final de temporada- y han intentado ayudarlo desde el primer día transmitiéndole tranquilidad y confianza, especialmente después de los últimos días en los que ha sido más protagonista. Hugo ha recibido consejos de algunos de los pesos pesados del vestuario. La mayoría de ellos en una dirección: abastraerse de todo lo que se está hablando sobre su futuro y centrarse en lo deportivo. El vestuario es consciente de las condiciones técnicas del futbolista. Nadie mejor que ellos conoce a Hugo porque lo han visto entrenar con ellos desde la temporada pasada y especialmente desde que Celades se hizo cargo del equipo y se enfrentó a la plaga de lesiones en el centro de la defensa. Hugo siempre fue el elegido. De hecho, durante el parón por la pandemia mundial del coronavirus, trabajó en dinámica de primer equipo a la espera de su última oportunidad.

La plantilla conoce a Hugo del día a día en Paterna y sabe que es un futbolista con madera para ser jugador de Primera División que evidentemente tendrá que pulir aspectos del juego y ganar en experiencia con el paso del tiempo. No es fácil que un equipo profesional acostumbrado a la máxima exigencia como el Valencia se apoye y se fíe de un chico del Mestalla, pero en el caso de Hugo siempre ha habido esa conexión y más después de el equipo haya sufrido en persona la inseguridad que ha generado Diakhaby o las dudas físicas que siempre ha planteado Mangala. Esa confianza que genera Hugo también se ha trasladado a la competición. El propio jugador ha sentido que sus compañeros le buscaban a la hora de sacar el balón jugado. Una circunstancia que, como bien sabe la gente de fútbol, no es habitual durante los primeros partidos. Hugo está devolviendo en el campo toda esa confianza del técnico y los jugadores. Su personalidad discreta y su predisposición al trabajo y al aprendizaje de sus propios compañeros también ha contribuido a su integración en el equipo a todos los niveles. Es uno más y, visto lo visto, de lo mejorcito en el campo. La idea es que repita el domingo ante Osasuna al lado del recuperado Gabriel Paulista. En el equipo están convencidos de que la presencia del brasileño puede hacerle aún mejor.



La renovación no avanza

Mientras tanto, la renovación de Hugo continúa en punto muerto. El último contacto entre el Valencia y el joven central se produjo hace diez días antes del Derbi. El club le trasladó de forma informal que está dispuesto a ofrecerle un año más de contrato sobre su oferta inicial de tres temporadas, pero las condiciones deportivas son las mismas. El Valencia sigue sin ofrecerle al canterano un contrato de primer equipo. Le garantiza continuidad solo como jugador del filial y Hugo no está por la labor de aceptarlo. Considera que ha quemado una etapa en el Mestalla en Segunda B -dos años y medio- y que ha llegado la hora de dar un salto de calidad en su carrera. El canterano no pide un hueco en el primer equipo. Estaría dipuesto a aceptar una cesión a otro equipo para curtirse en el fútbol profesional y volver todavía más hecho al Valencia. De momento, no hay más novedades. Hugo sigue hablando donde sabe. En el campo.