Preocupación por el isquio de Coquelin

El parte de guerra del Real Madrid-Valencia es casi peor que el resultado. Albert Celades regresó de la capital con José Luis Gayà y Kang In Lee sancionados, Maxi Gómez tocado y Francis Coquelin lesionado. El estado físico del francés preocupa y mucho a Albert Celades. El técnico está preocupado y muy pendiente de conocer el alcance exacto de la lesión del futbolista. A nadie escapa que una lesión muscular, como le sucedió precisamente a Isco Alarcón en la previa del partido, podría significar prácticamente el adiós a la temporada. En el caso del madridista son 20 días de recuperación como mínimo.

Todos los focos miran ahora a Coquelin. De momento, la situación según ha podido saber SUPER es la siguiente. El jugador sintió un pinchazo fuerte en los isquios -una zona delicada para el francés-, hay preocupación en el cuerpo técnico, no se descarta una rotura fibrilar, pero el jugador no se someterá a pruebas hasta que la zona se enfríe. No será hasta entonces cuando se sepa con seguridad el alcance de su lesión. De momento, Celades y el resto de compañeros cruzan los dedos conscientes de la importancia del jugador en el equipo.

Francis Coquelin saltó al campo en el minuto 68 por Dani Parejo (68') y se vio obligado a retirarse en el tiempo de prolongación. El jugador ni siquiera pudo aguntar en el campo y se retiró directamente al vestuario para ser tratado por los médicos.

Por su parte, Maxi Gómez regresó de Madrid con un fuerte golpe que le impidió acabar el partido tal y como aseguró en zona mixta a la finalización del partido: "Tuve un golpe tras un choque con Valverde, me dolió un poco y pensé que se me iba a pasar en el segundo tiempo, pero seguía el dolor y hay que seguir trabajando para los partidos que quedan".