Real Madrid - Valencia: Indignación total por el VAR

No es el Santiago Bernabéu, pero como si lo fuera. El Valencia salió perjudicado por el arbitraje en la primera parte. El equipo pudo adelantarse en el marcador 0-1. Sin embargo, Sánchez Martínez invalidó un gol de Rodrigo Moreno por entender que Maxi Gómez, en posición ligeramente más adelantada que Varane, interfería en la acción del gol. La jugada se produjo en el minuto 24 de la primera parte cuando el delantero recibió un pase interior de Carlos Soler. El balón no tocó en Maxi Gómez, pero sí en Varane. El colegiado consultó la jugada con el árbitro VAR González Fuertes y se desplazó hasta la banda para revisar la acción a través del monitor de televisión. Después de tres minutos, anuló el gol que había concedido en primera instancia.

Los capitanes del Valencia CF se quejaron al árbitro. «¡Siempre lo mismo, siempre lo mismo!», denunció Dani Parejo sobre el césped. José Luis Gayà también protestó la jugada: «¡Pero qué fuera de juego!». Sus palabras le costaron la quinta amarilla que le impedirá jugar el domingo contra Osasuna en Mestalla. Según relata 'Marca', las protestas del Valencia enfadaron a Sergio Ramos. «¡Basta ya, hombre!», dijo el capitán blanco. «No me afecta, Sergio, no me influye, para nada», le decía el árbitro al capitán en un gesto de complicidad. No es la primera vez que el VAR se alía con el Madrid en esta reanudación de LaLiga. El gol de Toni Kroos contra el Eibar de la jornada 28 pudo ser perfectamente anulado por una posición polémica de Benzema.

El primero en alzar la voz durante el descanso fue el embajador del Valencia Ricardo Arias. «Nos genera confusión, nos confunde a todos. No tiene el porqué rearbitrar jugadas. Maxi no la toca ni tiene intención de intervenir. Ni siquiera los propios jugadores del Real Madrid han pedido el VAR. De verdad, no sé porqué tienen que rearbitrarse este tipo de jugadas», dijo el exjugador valencianista. El jugador del Barcelona también aprovechó para meter leña al fuego y reirse del VAR con la imagen de la jugada y un emoticono llorando de risa.

Ya al final del encuentro, Albert Celades reconoció que vio la jugada en directo y en imágenes y que no la entendió. «La verdad es que no lo entiendo, la he visto la jugada y no la entiendo, es una situación que no toca el balón, no interviene, llevamos todo el año con estas situaciones que no tenemos suerte con el VAR y ésta ha sido una más de esta temporada», explicaba.

Igual de contrariado estaba Maxi Gómez. El uruguayo asegura que se quedó «noqueado» porque estuvo «mal anulado». «En el primer tiempo estuvimos muy bien, pero en el segundo tiempo estuvimos un poco dormidos. No entiendo la decisión, yo en ningún momento fui a disputar la pelota, la pelota pasó a un metro mío, yo quedo noqueado, porque el gol nos venía muy bien, para mí fue mal anulado. Quedó noqueado, pero yo no toco la pelota, no hago nada. Es un dolor muy fuerte porque hacerle un gol al Madrid no es fácil, pero se anuló y ahí bajamos un poco. Fue muy fuerte mentalmente, es un gol anulado que nos daba mucha moral.. estoy muy caliente por eso. Estamos un poco dolido, pero ya tenemos que pensar en el próximo partido», aseguraba el delantero uruguayo.