Celades: La final contra Osasuna, el VAR, Gabriel Paulista...

Albert Celades, entrenador del Valencia CF, ha comparecido en la sala de prensa a poco más de 24 horas de un partido "muy importante" para los intereses Champions del club. El equipo está obligado a ganar a Osasuna y cambiar así la tendencia en esta vuelta a la competición tras la crisis del coronavirus, tiempo en el que ha sumado un punto de seis posibles ante Levante y Real Madrid. Para el duelo con los navarros, según ha confirmado el técnico catalán, el Valencia recuperará a Gabriel Paulista. Además, Celades llama a los futbolistas a centrarse en lo que pueden dominar, "la tarea deportiva", y olvidar los agravios arbitrales y del sistema de videoarbitraje VAR.



Esta es la rueda de prensa completa del entrenador del Valencia CF:

-El estado de los lesionados: Gabriel, Maxi y Coquelin

Paulista estamos a expensas del entrenamiento. Si no hay novedad podrá formar parte de la convocatoria. Maxi se resintió un poco de la lesión al final de la primera parte ante el Madrid, pero nada, está bien. Y Coquelin vamos a ver cómo evoluciona, pero tal y como pasó en el partido, que se quedó parado, nos temimos lo peor, no contar con él en lo que queda. Hoy no descartamos que nos pueda ayudar en los últimos partidos, dependerá de cómo evolucione

-Valoración sobre el artículo en la web del Valencia CF: el equipo más perjudicado por el VAR

El club muestra su opinión o postura sobre la polémica del VAR y ya está. Nosotros nos tenemos que concentrar en el juego, que es lo que podemos controlar. No podemos ni queremos controlar lo demás. Nos debemos dedicar a jugar mejor que hasta ahora. Esa es nuestra tarea, la deportiva

-¿Usted dónde se sitúa en el debate, este tipo de quejas sirven para algo o no?

Todos sabemos la corriente de opinión que hay en la ciudad respecto al club y lo que ha pasado durante el año, hay mucha gente que piensa que nos han perjudicado durante la temporada por la mala relación con la Federación, a raíz de la denuncia por el asunto de la Supercopa. Yo me niego a pensar que eso sea así, no quiero pensarlo. Al final, errores cometemos todos. Defiendo totalmente la honestidad arbitral y me niego a pensar que tenga una incidencia en todo lo que está pasando este año

-Segunda expulsión por roja directa de Kang In Lee en la temporada

No es la primera vez que sucede. Puede entenderse como parte del aprendizaje de los chicos jóvenes como él. Todos cometemos errores, él tuvo ese error y ojalá que sea algo que le sirva para aprender y madurar, con tal de que no vuelva a suceder, ese tipo de expulsiones siempre lastran en lo colectivo

-¿Por qué el Valencia se desmorona conforme maduran los partidos? ¿Es una cuestión física, mental o de qué tipo?

Es obvio que nos pasa. No debemos esconderlo. Jugamos 90 minutos buenos contra el Levante, aunque no fuese brillante sí un partido serio, habíamos insistido en el tema defensivo y apenas concedimos ocasiones contra un equipo que genera muchas ocasiones, pero todo lo que no concedimos en 90 minutos lo concedimos en seis o siete. Nos dejó un sabor de boca malo. Y el otro día contra el Real Madrid hicimos una primera parte muy buena, bien organizados en defensa y, a partir de ahí, atacando de diferentes maneras: ataques rápidos o más combinativos como en el gol anulado. Pero la segunda parte no fue buena. Somos conscientes y no lo escondemos. El gol del Madrid nos hizo daño y no fuimos capaces de darle la vuelta, fuimos a peor. El gol anulado nos dañó en lo psicológico, no fuimos capaces de reponernos. A eso lo achaco.

-El club necesita la Champions para sus previsiones económicas. ¿Cuánto de importante es el partido de este domingo contra Osasuna después de no haber ganado aún desde la vuelta?

Muy importante, toda nuestra energía tenemos que focalizar en afrontar el partido contra Osasuna de la mejor manera. Sin duda, es muy importante, aunque todavía siguen quedando muchos puntos y a todos los equipos nos está costando mucho ganar porque la competición está muy igualada y apretada. Pero cada vez irán quedando menos puntos y nos queda menos margen. Ganar el partido de este domingo es muy importante para seguir y llegar a los puestos de arriba

-Demasiadas expulsiones para tan pocas faltas realizadas

Habría que analizarlas una a una. La de Kang In es la que más fresca tengo ahora. No sé, he dado mi opinión en relación con los arbitrajes, debemos centrarnos más en cómo mejorar el juego que en el tema del arbitraje

Una semana con nueve puntos en juego: Osasuna, Eibar y Villarreal

Sí, así es. Toda va tan rápido y hay tan poco margen que lo que en una situación se puede ver oscuro se puede hacer que cambie con dos buenos resultados. Ojalá que tengamos una buena semana y empecemos con una victoria en Mestalla y todo comencemos a verlo con un prisma diferente