Jaume Costa: "En Primera no hay rival fácil, llevamos muchos años viviendo campeonatos frenéticos"

El lateral del Valencia Jaume Costa señaló en unas declaraciones facilitadas por el club que, a pesar de no conocer la victoria en las dos jornadas disputadas tras la reanudación del campeonato, si son capaces de "hacer las cosas bien" en los nueve partidos que restan podrá conseguir el objetivo de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.



"Nos quedan nueve jornadas apasionantes y si hacemos las cosas bien conseguiremos el objetivo. No llevamos una dinámica muy buena, pero los que llevamos años en el fútbol sabemos que esto cambia enseguida. Una victoria hace que mentalmente cambies, que seas mucho más positivo y veas las cosas diferentes", apuntó.



Costa, que será titular ante el Osasuna este domingo ante la baja por sanción de Jose Luis Gayà, no dio importancia a la importante derrota que sufrió la pasada jornada el conjunto navarro ante el Atlético de Madrid, frente al que perdió por 0-5 en su feudo, ni a la que padecieron ellos mismos ante el Real Madrid (3-0).







"Creo que en Primera División no hay ningún rival fácil, llevamos muchos años viviendo campeonatos frenéticos, todos los años hay equipos sorpresa, otros que bajan un poco el nivel, pero cualquier rival te lo pone difícil durante los 90 minutos. Al final, venimos de dos partidos en los que hemos hecho cosas muy bien, tenemos que seguir haciéndolas, y mejorar aspectos del juego en los que tenemos que ser más contundentes", recalcó.que es un equipo a tener en cuenta, al ser "muy competitivo, aguerrido, entra muy fuerte, presiona, ataca y tiene buenos jugadores". "A algunos los conozco mucho y tienen muy buen nivel. Nos van a poner las cosas muy difíciles, encima tenemos el hándicap de no poder jugar con nuestra gente, con nuestra afición, hace que sea un poco más difícil, pero somos profesionales y tenemos la mentalidad adecuada para afrontar este partido con las máximas condiciones y conseguir los tres puntos", concluyó.