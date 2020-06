"Es frustrante, no me puedo creer que la denuncia la estemos pagando a través del VAR"

Albert Celades no da crédito a lo que le está pasando a su equipo con el VAR: "Es frustrante, no me puedo creer que la denuncia la estemos pagando a través del VAR". Esta es la intervención del técnico del Valencia CF ante los medios al término del partido que ha supuesto tres necesarios puntos frente a Osasuna.

¿Considera que ha salvado un match-ball por la champions?

Sí, todavía quedan bastantes puntos, no era un match-ball, pero cada vez queda menos margen, yo le daría importancia al factor anímico, necesitábamos ganar e irnos con la portería a cero. Lo buscábamos desde hace días, hemos ganado 2-0 y nos vamos satisfechos de la victoria.

¿Se le ha hecho largo el partido?

Hemos hecho una primera parte con situaciones de peligro, hemos tenido llegadas claras y en la segunda parte nos ha costado más, se nos ha hecho un poco largo, habíamos hablado de la gestión en los últimos minutos y lo hemos hecho bien.

¿Por qué se desconecta el equipo en la segunda parte?

No lo veo así, la primera parte ha sido mejor, pero es cierto que en la primera hemos concedido contrataques que queríamos evitar en la segunda parte con la ventaja que teníamos. En la primera parte nos hemos precipitado en el pase con pérdidas y queríamos evitar eso.

¿Le da la sensación de que al Valencia se le revisa en el VAR de forma milimétrica?

La acción de Guedes no la he visto, la de Rodrigo sí que he visto el pantallazo y no lo sé... yo que sé.. ya hablé ayer de lo que pensaba y me reafirmo en lo mismo. Hemos vivido dos situaciones muy seguidas donde han tardado muchos tiempo en decidir, y pensaba que en la segunda jugada nos iba a pasar lo mismo porque esto ya se ha repetido muchas veces.... ya lo comenté ayer, pero creo en la honestidad de los árbitros.

¿Le sigue preocupando que Hugo Guillamón no esté renovado?

Ya dije que no hay que correr tanto y pensar que va a jugar siempre de titular, es el tercer partido que juega consecutivo, está a un gran nivel y ojalá siga así hasta final de temporada. Hay de por medio una negociación y ojalá llegue a un buen puerto.

¿Qué le ha parecido el partido de Guedes y su gesto enfadado en el cambio? ¿No cree que hay que darle continuidad?

Está teniendo continuidad, tenemos que pensar en el calendario apretado con muchos partidos, en el desgaste y lo que queremos es cuidar a los jugadores, el hecho de que se pueda enfadar no es importante, lo importante es que cuando juegue, juegue con la actitud adecuada.

¿Ha dejado de ser titularísimo Ferran Torres? ¿Es por su competencia, por su rendimiento, por qué es?

Al final tenemos que elegir los que creemos mejores para cada partido. En este contexto de competición le damos tanta importancia al que juega de inicio como al que juega media hora. A veces también es una cuestión de estrategia. Nada más que eso.

Rodrigo ha dicho que le han anulado 5 goles. El valencianismo está indignado. Sé que tienen miedo a hablar, pero ¿Qué está pasando con el VAR?

No es cuestión de tener miedo a hablar, yo doy mi opinión, es frustrante, entiendo a Rodrigo porque le han anulado muchos goles o porque has dejado de ganar puntos, pero esta es la situación y no podemos hacer más. Como dije ayer, hay gente que dice que esta atmósfera de la denuncia y la relación no buena con la RFEF a raíz de la Supercopa... pero si el club cree que tiene que reclamar lo tiene que hacer.... No me puedo creer que la denuncia la estemos pagando a través del VAR.