Rodrigo sobre el VAR: "Es lo que hay"

Rodrigo Moreno ya se toma con filosofía las decisiones del VAR, después de un nuevo gol anulado por un fuera de juego que ni siquiera en las imágenes queda claro si lo es o no. Ante la duda, el árbitro volvió a anular el tanto que ponía por delante al Valencia con solo tres minutos de partido. Al final del choque ante Osasuna el delantero mostraba cierta resignación con esta situación que se viene repitiendo un partido tras otro: "Del VAR me han vuelto a decir que no está muy claro en el gol... Es el quinto gol que me pitan fuera de juego que parece que no es, pero bueno, es lo que hay", dice.

Respecto al partido y la victoria, Rodrigo expresa que "el día del Levante merecimos más, en Madrid hicimos una buena primera parte y hoy hemos hecho un partido serio con méritos suficientes aunque, en la segunda parte nos costó más. Todavía quedan puntos, sabemos que es difícil pero el año pasado también parecía que no íbamos a estar en la Champions y sí que lo conseguimos. Aquí en València cuando perdemos parece que estemos a un punto de descenso y cuando ganamos vamos a ganar la Liga".

Rodrigo: Otro gol para la polémica en Mestalla

Rodri se refirió al partido de Guedes, autor del primer gol y de la asistencia en el segundo: "Necesitamos la mejor versión de todos, no dependemos de un único jugador, salimos once y después cinco más, pero Guedes ha hecho un gran partido y en lo anímico seguro que le va a ayudar, lo necesitaba después de un año complicado con las lesiones".