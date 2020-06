La crisis del VAR, Rubiales, Florentino, Tebas, Rodrigo y el Valencia CF

La 2019/2020 es la segunda temporada del fútbol español con el VAR. Sobre el papel la tecnología aterrizaba para terminar con algunas polémicas arbitrales y para hacerlo más justo pero el tiempo ha demostrado que ni una ni otra se cumplen. Polémicas sigue habiendo todas las semanas porque a pesar del video arbitraje las injusticias se suceden de una jornada a otra. Lo que en un estadio es penalti, en la misma jornada en otro campo de fútbol no lo es. Pero señalar un penalti puede llegar a ser en determinadas situaciones una cuestión sujeta a la interpretación del colegiado de turno, el mayor despropósito se puede ver partido tras partido en los goles anulados o concedidos por fuera de juego. El sistema utilizado no parece exacto y se invalidan goles por centímetros sin que después se aporten pruebas de que en apenas unos minutos se ha podido certificar de manera exacta y absoluta que el delantero está más adelantado que el defensa. Al final, lo que debería ser matemático vuelve a estar sujeto a la interpretación, y ahí, cabe todo. Además, las pruebas que presenta la Federación para acreditar la decisión del VAR no son en absoluto concluyentes.



Pero en la vida del VAR en el fútbol español hay un antes y un después. Fue el día en que el colegiado Munuera Montero no señaló en el Santiago Bernabéu un posible penalti de Gero Rulli, portero de la Real Sociedad, sobre Vinícius, futbolista del Real Madrid. Al tremendo ruido mediático que produjo aquello porque la jugada en cuestión privó al conjunto blanco de luchar por la victoria, se sumó algo que se supo pasado el tiempo. Veinte minutos después de que finalizara el partido, e indignado por el arbitraje que consideraba había sido injusto con su equipo y todavía en caliente y estando en el estadio Bernabéu, Florentino Pérez echó mano de su teléfono y llamó a Luis Manuel Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol.





El Madrid perdió 0-2 ante la Real Sociedad y desde que Florentino llamó a Rubiales aquel seis de enero de 2019 nada volvió a ser igual. Lo dijo Javier Tebas , presidente de la Liga de Fútbol Profesional, en una entrevista en el programa El Partidazo de Cope: "No hay unificación de criterios e interviene demasiado el VAR, pero no hay problemas técnicos". Ahora, el VAR depende íntegramente de la Federación que preside Luis Manuel Rubiales.

Casi dos años después de su aparición, el fútbol español no ha cambiado con la llegada del VAR.En lo que al conjunto de Mestalla se refiere llueve sobre mojado. El video arbitraje le castiga de todas las maneras posibles. Esta temporada viene de lejos. Todo empezó concretamente un 26 de septiembre de 2019, en la sexta jornada de la Liga. Con empate a tres en el marcador,. Eran los minutos finales de un partido que terminó en empate a tres. Volaron dos puntos de manera escandalosa de Mestalla., cuyas normas había cambiado de manera caprichosa Luis Manuel Rubiales privando con ello al conjunto de Celades de jugar la final y obligándolo a disputar una semifinal ante el invitado Real Madrid que meses después, en enero, perdió en Arabia.

El club blanquinegro permaneció callado pero con el gol anulado ante el Real Madrid comenzó la explosión y publicó un decálogo con las diez jugadas con las que el VAR ha perjudicado al Valencia CF en la Liga, una más en Copa del Rey y dos en la Champions. El objetivo era poner el dedo en la llaga: el actual VAR va contra el espíritu de la llegada de la tecnología al fútbol, es arbitrario y no toma decisiones que se puedan calificar de indiscutibles. Al contrario, las pruebas que aporta el VAR para justificar algunas de sus decisiones son surrealistas porque en ellas no se evidencia que la decisión tomada sea la acertada. Al menos en el gol que de nuevo le volvieron a anular a Rodrigo. Solo unos días después de que el Valencia CF publicase su protesta con aquel decálogo el VAR volvió a la carga y en el minuto tres del encuentro ya había entrado de nuevo como un elefante en una cacharrería. Esta vez fue ante Osasuna y de nuevo con el marcador empatado a cero. Al término del partido que ganó el Valencia CF, el delantero estaba tan enfadado, que alzó la voz:El gol anulado a Rodrigo es un claro ejemplo de jugada tan al límite, que para demostrar que es fuera de juego hace falta algo más que un par de líneas trazadas en apenas unos minutos. De hecho, hay estudios o maneras de analizar las jugadas de fuera de juegoque parecen más completos y aseguran que Rodrigo estaba en posición legal. Es lo que arroja el estudio que ha hecho público una cuenta de redes socialesque ha contado con el análisis de Nacho Tellado, un joven arquitecto que se dio a conocer en el mundo del fútbol por haber creado un programa para analizar las situaciones de fuera de juego a través de la captura de imágenes de televisión partiendo de un concepto básico pero efectivo: el punto de fuga. Tellado estuvo mucho tiempo colaborando en el programa de Televisión El Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol , y ha colaborado también con el Diario AS haciendo precisamente eso, analizar jugadas de fuera de juego a través del programa ideado por él. En una entrevista con El Español, pone el dedo en la llaga en lo que a la prueba que aporta el VAR para anular goles como el Rodrigo ante Osasuna:Resaltas más o menos las cosas. Yo saco líneas de micras, es la unidad mínima de grosor. El VAR saca unas líneas muy anchas, casi como las blancas del campo".Nacho, que recuerda en esta entrevista que ahora el VAR depende de la Federación dey no de la Liga de Fútbol Profesional de Tebas, asegura que se prodiga en el análisis de jugadas porque no quiere parecer "pesado", pero a través de @ArchivoVar ha analizado el gol de Rodrigo ante Osasuna y su conclusión es clara: el delantero del Valencia CF estaba en posición legal cuando el italiano Florenzi da el pase al hueco hacia donde se dirige él. El error está en que el VAR tiró la línea de fuera de juego desde el codo de Rodrigo, y no desde el hombro. El sistema de Nacho Tellado ya demostró la temporada pasada que el VAR cometía errores a la hora de medir las situaciones de fuera de juego. Este verano, además de que lo controla al Federación y no la Liga, se ha cambiado de proveedor.Y como dice Nacho Tellado, la imagen en la que la Federación se basa para asegurar que el gol de Rodrigo está en fuera de juego tiene trazadas sobre ella unas líneas paralelas entre el delantero del Valencia CF y el defensa rojillo, pero. Y el VAR llegó al fútbol para terminar con la incertidumbre, no para fomentarla. De por medio, el entrenador del Valencia CF, Albert Celades, prefiere no pensar que esto tenga algo que ver con el hecho de que el Valencia CF ha denunciado ante la justicia ordinaria a la Federación Española de Fútbol que preside Rubiales por el desigual reparto económico en la pasada Supercopa de España . Rubiales le pagó más al Real Madrid a pesar de que no era ni campeón de Copa ni campeón de Liga.

