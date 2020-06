"Algunos nos dan por muertos pero..."

Un equipo que tenga a Gabriel Paulista entre los líderes del vestuario merece una oportunidad hasta el final. Merece que no se le entierre antes de tiempo. Y más si es este Valencia CF que la temporada pasada ya logró meterse en los puestos de Liga de Campeones con un arreón en los últimos tres partidos de Liga.

"Nosotros vamos a seguir hasta la última jornada. Como la temporada pasada cuando mucha gente nos daba por muertos, este año también, pero sabemos adónde podemos llegar. Seguramente vamos a pelear hasta el último partido para intentar clasificarnos otra vez para jugar la Champions la próxima temporada. Yo quiero estar en la Champions, como el Valencia CF y todos los valencianistas". Son palabras del defensa brasileño que regresó al equipo ante Osasuna después de perderse los partidos con el Levante UD y Real Madrid y tuvo su efecto porque el Valencia CF de Celades ganó y además lo hizo dejando la portería a cero. Y este equipo llevaba 24 goles encajados en los diez partidos anteriores. No puede ser casualidad.

Por ello, que el propio Gabriel diga que se encuentra plenamente recuperado de sus problemas físicos, es en estos momentos maná caído del cielo para el equipo y para su entrenador: "Ya estoy al cien por cien y recuperado. Fue una pequeña lesión, pero es una zona muy peligrosa, aunque cicatriza rápido. Hubiera podido volver antes, pero me hubiera podido romper y no jugar más lo que resta de temporada. La verdad es que quería volver sí o sí, pero los doctores hablaron conmigo, me tranquilizaron y respeté su decisión porque entienden mucho más. Ahora ya estoy muy bien, pude volver a jugar 90 minutos y fue una sensación muy buena, además de estar listos para el próximo partido".

Y listo para el próximo partido dice Gabriel que está también el vestuario, que se encuentra muy fortalecido tras la victoria ante Osasuna: "Cuando vienes de un resultado negativo, a veces te vienes abajo, además, los jugadores con más experiencia tenemos que transmitir algo positivo a los más jóvenes y cuando vienes de una victoria y de no encajar goles, te da más confianza para lo que viene. Vamos a Eibar con más confianza y seguros".



Enfadados con el VAR

¿Y del VAR? Pues enfadado, lógicamente: "Bueno, veo muchas imágenes del VAR y son cosas que a veces con otros equipos, en acciones prácticamente igual que la de Rodrigo, dieron gol, y a él se lo anularon. No sé si ellos tienen algo contra el Valencia CF, no sé qué pasa, pero como en el partido ante el Real Madrid, para mí no fue fuera de juego el gol que le anularon a Rodrigo porque Maxi está detrás y no tiene nada que ver en la jugada. Ayer por el codo creo que pita. No sé. Nos enfadamos porque el VAR revisa las imágenes tres o cuatro minutos y por un codo te pita un fuera de juego; y luego Guedes marca gol, y revisan otra vez la jugada a ver si eran manos. Es bueno que el equipo siguió con la mente que queríamos de querer ganar, seguimos igual haciendo nuestro trabajo y Guedes marcó un golazo, y luego Rodrigo marcó el segundo, y dejaron al equipo más tranquilo", dice el brasileño.



