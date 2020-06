Diakhaby se defiende

Mouctar Diakhaby ha roto su silencio después de toda la polémica que ha generado el penalti que cometió sobre Rúben Vezo en los instantes finales del Derbi con el Levante. En la rueda de prensa posterior Albert Celades señaló al jugador por los "puntos y puestos en la tabla" que, en su opinión, han costado los errores del defensa francés. Mas tarde, el técnico matizó sus palabras, aunque en las últimas horas unas declaraciones del comentarista de televisión Pichi Alonso avivaron el fuego. "Cuando Albert le ha puesto el vídeo de sus errores, se pone a llorar"-

Diakhaby ha reaccionado con absoluto respeto, pero en defensa de sus intereses en el diario 'L'Équipe'. "Estoy muy sorprendido nada de lo que se ha dicho sobre eso ha pasado. Nunca hicimos una sesión de vídeo con mis errores. No es verdad", unas declaraciones en la línea de las hechas por su agente en SUPER.

"Cometí un error que costó dos puntos, obviamente estaba enojado conmigo mismo. Al día siguiente, hablé con Celades y tuvimos una charla muy constructiva", añade el jugador. Sus sensaciones después de hablar con su entrenador, por tanto, fueron buenas. Por ello, llama la atención la diferencia con la crítica que había lanzado horas antes Celades en la sala de prensa.

"Me enteré de que me había criticado en la rueda de prensa después del partido. La diferencia entre su enfado posterior al partido y su charla al día siguiente me sorprendió", comenta Diakha, que vio muy calmada al técnico en su cita con él sobre el césped de Paterna.