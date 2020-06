Responde el agente de Diakhaby: "Es mentira que haya llorado"

Las palabras de Pichi Alonso sobre Mouctar Diakhaby, en las que dice que el jugador "llora cuando Albert (Celades) le presenta un vídeo de sus errores", son "mentira, una pura tontería". Esa es la reacción del representante del defensa central, que se ha puesto en contacto con SUPER para desmentir las declaraciones del exjugador y exentrenador, actualmente, comentarista de televisión para Movistar Plus.

"Diakhaby no ha llorado y jamás ha pasado eso referente al vídeo que ha dicho este hombre. Todo eso es falso. No tiene que hablar de cosas que no sabe", asegura el agente de Mouctar Diakhaby, ciertamente también molesto por como el jugador ha pasado a ser el centro de la diana en un equipo al que su funcionamiento defensivo en conjunto le ha llevado a encajar 63 goles en 42 partidos, 17 de ellos sin que el galo haya jugado ni un solo minuto.

Desde el entorno de Diakhaby, además, se entiende que este tipo de "declaraciones falsas" no perjudican solo al futbolista sino también a la imagen del club. SUPER, precisamente, ha podido contrastar en fuentes del vestuario la versión de las personas próximas a Diakhaby. El jugador no se ha desmoronado emocionalmente y está a la espera de tener una nueva oportunidad para demostrar que está capacitado para jugar en el Valencia CF, como hizo en la temporada del Centenario.