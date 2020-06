Guedes desvela por qué se siente mucho mejor

Gonçalo Guedes confirmó frente a Osasuna las «grandes expectativas» que su trabajo constante durante los meses de confinamiento ha generado en Albert Celades. «Este tiempo sin fútbol, de entrenamientos en casa, y en el último mes en la Ciudad Deportiva le ha valido para volver a ponerse en forma. Ha hecho un trabajo magnífico. Tenemos depositadas grandes expectativas en él porque como jugador tiene muchísimo potencial», decía el entrenador poco antes del reestreno en el Derbi ante el Levante. Ese día ya se vio a un Guedes más fino y volátil sobre el campo, si bien la validación práctica de la teoría de Celades llegó el domingo con un gol y una asistencia que definieron la primera victoria del Valencia CF en esta nueva normalidad.

«La verdad es que el partido me salió bien, fue muy importante para mí porque hacía mucho tiempo que no hacía un gol o daba una asistencia. Siempre es bueno poder hacerlo, el gol me da mucha confianza y quiero continuar así, haciendo lo máximo posible para ayudar al equipo, que es lo que cuenta y lo más importante», comenta el jugador a los micrófonos de VCF Media.

En esa búsqueda de confianza, además, el gol con el que abrió el marcador simboliza a la perfección la reacción que el aficionado tanto ha esperado de un jugador de la talla del internacional portugués. Esta vez Guedes no se lamentó en el suelo por haber caído derribado, sino que se levantó enrabietado para seguir esquivando rivales, introducirse en el área y batir con un disparo ajustado a la escuadra a Rubén. «Me salió bien, es una jugada que no siempre se puede hacer. Osasuna nos permitía hacer buenas contraataques, intenté aprovecharlo de la mejor manera y después la asistencia a Rodrigo aproveché el error que Osasuna cometió. Luego hubo dos buenos movimientos de Maxi y Rodrigo que me permitieron elegir el mejor pase y Rodrigo definió muy bien», detalla el portugués.

La recompensa al trabajo de cuarentena



El '7' ha trabajado duro en la puesta a punto y tenía ganas de revivir momentos positivos. «Tras otra lesión de larga duración es importante volver a jugar y ganar ritmo. Con un parón de tres meses no es fácil volver a hacerlo otra vez. Fue la recompensa a todo el trabajo que hice durante la cuarentena, me siento muy bien, he trabajado mucho haciendo gimnasio, en los entrenos con el equipo doy lo máximo todos los días y fue para mí un buen paso, que me da confianza y hay que continuar porque quedan pocos partidos. Tenemos el objetivo cerca y tenemos que darlo todo para llegar arriba».

Guedes se siente feliz por la contribución que tuvo en la consecución de los tres puntos. «Siempre que marcas un gol, das una asistencia o haces un buen partido y sientes que ayudas al equipo, el resultado es positivo. Creo que ayudé, hice lo que podía y eso es lo más importante, salir del partido sabiendo que lo has dado todo por el equipo y con confianza para ayudar en el próximo partido», indica un jugador que no descarta ni mucho menos al Valencia en la pelea por la cuarta plaza de la Liga.

Guedes está con ganas, y la prueba más evidente es el enfado que cogió el domingo cuando Celades lo sustituyó en el minuto 67. Lo cierto es que se ha ganado seguir en el once en este reestreno de la Liga. Entramos en los partidos siempre a ganar, sabemos que no va a ser fácil y que no hemos hecho grandes fuera, pero contra el Eibar hay que cambiar las cosas y ser muy competitivos», dice.