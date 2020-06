Tamara Gorro anuncia entre lágrimas una triste noticia para la próxima semana

No desvela de qué se trata, pero por sus palabras todo apunta a que es una noticia que tiene que ver con el futuro de Ezequiel Garay, que la próxima semana concluye su vinculación con el Valencia CF. "Comienzo eso que tan poco me gusta, que no quiero hacer. Me produce sentimientos encontramos pero sobre todo uno. La semana que viene lo entenderéis", es el mensaje que publica la influencer en su Instagram y que después explica brevemente a través de un vídeo. Sin dar detalles, pero con mucho sentimiento.

"Acabo de terminar de escribir eso que os he contado antes, pasado mañana voy a grabar y la semana que viene os lo subo, pero... ¡Qué llorera! Pero bueno, yo creo que muchos ya os lo imagináis, lo sabéis, me provoca mucha pena. ¿Qué mierda verdad? Muchas veces la vida lo que es, joder, pero bueno... ya me conocéis, sabéis que no tengo filtros, si me apetece llorar voy a llorar, si me apetece reír voy a reír. Así es la vida, así somos las personas y mejor mostrarse como uno es, al menos con la familia. Y vosotros sois la mía", continua Tamara Gorro en su Instagram.

¿Qué es eso tan importante que tiene que contar Tamara a sus seguidores la próxima semana, cuando se cumple el 30 de junio? Muchos de sus seguidores están convencidos de que tiene relación con el futuro profesional de su marido, Ezequiel Garay, que se recupera de su lesión de rodilla y no ha alcanzado un acuerdo para prolongar su contrato con el Valencia CF. El jugador no ha vuelto a manifestarse desde el vídeo que publicó hace varias semanas en el que hablaba de una campaña de desprestigio hacia él.