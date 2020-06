"Diakhaby está muy enfadado por las palabras de Pichi Alonso"

Las palabras de Pichi Alonso sobre Mouctar Diakhaby siguen generando polémica. El ex futbolista y ahora comentarista de fútbol en televisión aseguró en la previa del partido entre el Valencia CF y Osasuna del pasado domingo que el central francés salió llorando de una reunión con Albert Celades en la que el técnico valencianista le mostró un video con sus errores.

SUPER se hizo eco de estas declaraciones de Pichi Alonso y la polémica generada ha sido tremenda hasta el punto que hubo una reunión entre el director deportivo del Valencia CF, César Sánchez, y los cinco capitanes del equipo y en ella este tema fue uno de los asuntos tratados. Parejo, Rodrigo, Gayà, Jaume y Kodnogbia le dijeron al club que en el vestuario no había gustado que el futbolista francés esté tan expuesto a la crítica.

El propio club desmintió lo que cuenta Pichi Alonso y lo mismo hizo el agente del defensa francés. El propio Diakhaby hizo unas declaraciones al periódico francés L'Equipe en la que también desmiente la versión de Pichi Alonso.

Ahora, el periodista que entrevistó para L'Equipo al futbolista blanquinegro ha hablado para Radio Marca y asegura que Mouctar no daba crédito. Cyril Olivès, que así se llama el periodista francés de L'Equipe asegura que Diakhaby "estaba enfadado por las palabras de Pichi Alonso. Él me contó su versión. Me dijo que no comprendía como una persona pudo decir algo que no pasó".

Olivès también ha declarado su sorpresa porque Mouctar le dijera que "muy pocas veces le hacen vídeos individuales. Me sorprendió porque es un jugador joven" y añadió que hay compañeros del equipo, como el también francés Kevin Gameiro que están en todo momento muy pendientes de Diakhaby.

En este enlace puedes leer la entrevista de Diakhaby en L'Equipe.

