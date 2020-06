"Era muy difícil darle la vuelta, luchan y corren muchísimo"

José Luis Gayà, uno de los cinco capitanes del Valencia CF, ha sido el primero en analizar la derrota en Ipurua instantes después del final del partido con el Eibar (1-0). El defensa reconoce la "mala temporada" del equipo lejos de Mestalla, donde no gana desde diciembre cuando lo hizo en el estadio del Levante (2-4).

Estas son las declaraciones íntegras de Gayà en los micrófonos de Movistar Plus:

Análisis de la derrota

"Sabíamos lo que era este campo y que el que se pusiera por delante iba a tener ventaja. Concedimos un gol que, si quieres clasificarte para la Champions, es imposible encajar un gol así: un balón muy bajo en un córner. Se nos han puesto por delante y en este tipo de partidos es muy difícil darle le vuelta porque son un equipo que lucha, que corre muchísimo... y es muy difícil. Estamos muy jodidos porque aquí hoy era la oportunidad y no la hemos cogido"

El plan era coger la espalda del Eibar

"Sí, porque juegan adelantados. El campo es muy estrecho y jugar por fuera es muy difícil por lo que pequeño que es. La idea era cogerles la espalda porque adelantan mucho la defensa, pero no hemos estado precisos en los últimos metros, hemos hecho algunas llegadas buenas. La segunda parte ha sido muy trabada, no se ha jugado prácticamente nada y no entendemos por qué se añade tan poco tiempo"

¿Qué le falta al Valencia para ganar lejos de casa?

Los partidos lejos de casa están siendo el problema. En Mestalla hemos hecho muy buena temporada con grandes resultados, pro fuera está siendo muy mala la racha que llevamos. Si queremos estar en la Champions, hay que ganar partidos también fuera de casa y no lo estamos haciendo