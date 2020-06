¿Siente el apoyo del vestuario? Celades responde

El Valencia CF volvió a la senda de las derrotas tras perder en Ipurua frente a un muy superior Eibar desde el primer minuto. Albert Celades respondió a las preguntas de los periodistas al término del duelo. No te lo pierdas:

¿Cómo ha planteado el partido? ¿Qué buscaba?

Nos hemos encontrado con el equipo que más o menos sabíamos que te ibas a encontrar aquí, el Eibar es un equipo que te lleva al límite, genera mucha presión y hay poco tiempo para pensar. Queríamos alternar, jugar de determinadas formas, situaciones cortas, largas... es algo que teníamos previsto, pero nos vamos con una derrota que nos duele.

¿Qué sensación le deja el partido?

La sensacions después de la derrota es desagradable, uno tiene dolor cuando piede un partido, sí que es cierto que el gol a balón parado nos ha hecho daño, pero hemos jugado unos 20 minutos buenos, pero nos ha faltado el último pase, pero hemos creado ocasiones, ya en la segunda no hemos jugado tanto y se ha jugado poco.

Hemos visto a un Valencia sin actitud y sin garra para meterse en la Champions. ¿Qué le pasa?

Tenemos mucha ilusión en el partido porque podía suponer un salto grande, pero no estoy de acuerdo en que no hemos tenido actitud, lo hemos intentado pero no hemos podido.

¿Siente el apoyo del vestuario?

Yo estoy bien, estoy tranquilo, pero es una pregunta más para ellos, no para mí, yo estoy bien y tengo confianza en los jugadores y en el vestuario.

El equipo tuvo muchos problemas a la hora de sacar el balón jugado.

Hemos arriesgado demasiado en los pases con Cillessen. Sin duda que hemos podido decidir en algunas ocasiones de otra forma. Lo hemos intentado, pero no ha sido un problema de actitud, aquí es muy difícil, ya lo dice la historia. Sabíamos de la dificultad de jugar aquí, hemos intentado adaptarnos, pero ese gol ha sido definitivo. El que marca primero tiene muchas opociones de jugar y hoy ha vuelto a pasar.

¿Cree que el equipo ha dicho adiós a la Champions?

Está claro que cada vez hay menos puntos en juego, pero vamos a pelear hasta el final, a todos nos cuesta sumar puntos, esto seguramente dure hasta el final.

Viendo cómo está el equipo, ¿no cree que el premio sería entrar en la séptima plaza?

Ahora el objetivo es prepararnos bien para Villarreal e intentar hacer un buen partido, pero de nada me vale mirar más allá cuando esto va tan rápido y cambian tan rápido las situaciones.

Los aficionados están muy enfadados con la imagen del equipo sobre todo fuera de casa... ¿Qué pasa a domicilio?

Es una realidad que no tenemos un buen rendimiento fuera de casa, ya hace tiempo que no está siendo bueno, si queremos estar arriba tienes que tener un buen rendimiento fuera de casa y no lo estamos teniendo. Mientras se alargue esta racha es difícil poder estar arriba.