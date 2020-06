Toni Lato llora de alegría en Pamplona

Toni Lato comenzó a llorar en el césped de Mendizorrotza antes de emocionarse en sus declaraciones a pie de campo. El lateral izquierdo de Osasuna, cedido por el Valencia CF hasta final de temporada, recibió al final del partido el abrazo de uno de los capitanes del equipo rojillo. Oier Sanjurjo se fundió en un sentido abrazo con el valencianista. Le emocionó el gesto, pero todavía más sus palabras. «Te lo mereces, todo llega. Eres importante para todos y nos das la vida. Hay que valorarlo mucho». Lato no pudo contener la emoción.

Fue la primera de muchas. El valencianista no ha parado de recibir felicitaciones y muestras de cariño desde que marcó el gol de la victoria de Osasuna contra el Alavés. Es una persona transparente querido por sus compañeros y el mundo del fútbol se alegró del gol como si fuera suyo. Algunos mensajes le llegaron al corazón. Sentir el apoyo de los suyos ha sido tan importante como su gol al Alavés. Todos los mensajes tenía un denominador común: lo mucho que merecía un partido así. «Te mereces esto y más Toni Lato. Me alegro por ti amigo», decía David García. Como la muestra de cariño de su inseparable amigo Carlos Soler. «Grande amigo, muy merecido todo lo que te pase». Uno de los mensajes que más valoró fue el de su competidor: el también lateral izquierdo de Osasuna Pervis Estupiñán. «Grande amigo, muy merecido todo lo que te pase».

El entrenador de Osasuna Jagoba Arrasate también tuvo palabras para Lato en el vestuario. «El cuerpo técnico y todos me dieron la enhorabuena, me abrazaron... se me pasaron muchas cosas por la cabeza en lo personal por todo el trabajo que estaba haciendo y no salían las cosas. El de la Pobla de Vallbona está remontando un año muy complicado a nivel deportivo. El PSV lo relegó al ostracismo -solo jugó un minuto oficial- en una extraña e incomprensible cesión que por suerte para Lato solo duró cinco meses. Hasta el mercado de invierno.

Osasuna, bajo la dirección deportiva de Braulio Vázquez, le abrió las puertas de El Sadar y le permitió recuperar su nivel en primera división. Aunque no todo fue un camino de rosas. A las dos semanas de aterrizar en Pamplona sufrió una inoportuna lesión muscular que como el mismo Toni admite fue un «mazazo». «La verdad es que fue un poco mazazo, me recibieron my bien, estaba entrenando muy bien y cuando te llega una lesión fue un poco mazazo, pero al final el trabajo ha tenido su recompensa», aseguraba.

Afortunadamente, Lato ha podido superar todos los contratiempos y se ha hecho más fuerte como jugador -ha mejorado en las marcas y los balones aéreos -y persona. «No han sido momentos muy fáciles para mí, han sido más bien difíciles este año. Cuando llevas años trabajando tienes ganas de que salgan las cosas y encima poder ayudar así al equipo, la verdad es que me emocioné mucho. Aquí me he sentido muy arropado dede el primer momento, como si estuviera en casa, y al final eso se transmite y se nota. Estoy muy agradecido con los compañeros y con toda la gente que pertenece a Osasuna», afirmó.

Su futuro

Lato desea volver al Valencia y el Valencia cuenta con Lato, pero el jugador tiene claro que si no volviera al Valencia este verano, Osasuna está el número uno de su lista de posibles destinos. El Valencia lo quiere de vuelta de cara a la próxima temporada tal y como publicó SUPER. La idea del club siempre fue recuperar al lateral izquierdo. La prueba es que el Valencia rechazó la cesión de año y medio que pidió Osasuna. Ya se han producido contactos entre las dos partes, aunque la decisión aún no está tomada. Lato ha recibido el año el cariño de la propiedad durante todo el año, está muy bien valorado por el club -Peter Lim no quiso venderlo al PSV- y se le considera un activo importante. Además, podría encajar a la perfección en un proyecto sin Champions en el que el Valencia estará obligado a aligerar costes de la plantilla. El club públicamente lo felicitó en un gesto que no ha pasado desapercibido para el jugador. Su sueño es volver. Antes, quería sumar minutos y ser importante y ya ha comenzado a serlo.