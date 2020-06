Carlos Soler también tiene un mensaje para los aficionados

Carlos Soler también ha querido pronunciarse horas antes de un partido decisivo ante el Villarreal. Asegura el canterano que el equipo va a estar unido en un momento complicado a nivel interno y no renuncia a ningún objetivo a pesar de la importante distancia que hay con el cuarto puesto de Champions.



"Los retos son posibles o imposibles en función de la capacidad y la convicción que se tenga en ellos. Debemos tener una mentalidad positiva. Esto no ha acabado y vamos a estar unidos para lograr nuestro objetivo", es el mensaje de Soler a través de las redes sociales.



Un discurso que va en la línea del que trasladaba este viernes el capitán: "De las situaciones difíciles se sale con carácter, profesionalidad y compañerismo. Pero sobre todo, se sale UNIDOS. Ahora más que nunca tenemos que ser un equipo y pelear hasta el final por el escudo y por lograr un objetivo complicado, pero no imposible. Amunt Valencia!", escribía Dani Parejo.





Esto no ha acabado y vamos a estar unidos para lograr nuestro objetivo. ?? pic.twitter.com/33qHVZPwCN — Carlos Soler (@Carlos10Soler) June 27, 2020