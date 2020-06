Giro en el futuro de Luis Suárez

Luis Suárez ha cambiado de agencia de representación y se ha puesto en manos de Wasserman, gigante del marketing deportivo en Estados Unidos, que en los últimos años ha desembarcado con fuerza en la representación de futbolistas en Europa. El colombiano, que pertenecía a la agencia You First Sports desde su llegada a España en 2016, ha decidido ese cambio no sin polémica, porque su compañía de agentes asegura que tiene un contrato con ellos hasta el 2021. Así lo cuenta El Periódico de Aragón.

El giro llega en un momento decisivo para su futuro. Bien valorado, Luis Suárez está inmerso en la batalla del ascenso con el Real Zaragoza, donde está cedido por el Watford. La intención del club inglés es mantener al colombiano bajo control o hacer negocio, cuestión que no parece difícil tras hacer 18 goles en Segunda, por ahora. Hoy, no hay oferta por el futbolista. El club que parecía llevar la delantera es la Lazio. Parecía porque estaba negociando con You First, que lleva a Luis Alberto, una de sus figuras. Valencia, Atlético, Getafe o Betis habían movido ficha. La planificación está en stand by, ha habido seguimiento y no es una operación sencilla (por apuesta económica), pero la dirección deportiva está pendiente del atacante.