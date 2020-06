"Me siento muy respaldado, ni he dimitido ni voy a dimitir"

El técnico del Valencia CF, Albert Celades, ha comparecido en sala de prensa en su momento más crítico desde que se hizo cargo del banquillo el pasado mes de septiembre. El técnico ha asegurado que se siente "muy respaldado" por todos los estamentos del club -propiedad, César Sánchez y plantilla- y ha manifestado que "ni he dimitido, ni voy a dimitir". El entrenador no quiso entrar a valorar la bronca con Maxi Gómez: "Las cosas de vestuario se hablan en el vestuario, se hablan internamente. Son códigos de vestuario", explicó. Además, reconoció que quedan siete jornadas por delante y que el Valencia está "a tiempo de todo". Estas han sido sus declaraciones íntegras:

Tiene la sensación de que ha perdido el control del vestuario.

No, para nada. Me he sentido siempre muy respaldado por los jugadores, desde el primer día. Era una situación muy difícil y siempre hemos sentido el respaldo y el respeto de los jugadores. Solo tengo buenas palabras para ellos.

¿Has presentado la dimisión o la piensas presentar? ¿Qué ocurrió con Maxi Gómez?

Ni he presentado la dimisión ni la pienso presentar, es totalmente falso. En cuanto al tema de Maxi, las cosas de vestuario se hablan en el vestuario, se hablan internamente. Son códigos de vestuario, de los que hemos estado en el vestuario toda la vida. Así tiene que ser. Está todo muy bien.

¿Teme no acabar la temporada en el Valencia CF?

No, para nada. No temo por mi puesto para nada. Solo estoy focalizado en el partido de mañana, en hacer un buen partido. En afrontarlo de la mejor manera. Venimos de un partido duro como son todos en Eibar, con muy poco tiempo para descansar. Estoy seguro de que lo vamos a hacer muy bien, el grupo está mentalizado para cambiar la dinámica fuera de casa y estoy seguro de que lo vamos a hacer muy bien.

¿Piensa que puede reconducir la situación y continuar la temporada que viene o está sentenciado?

Las cosas de dentro se quedan dentro y se arreglan internamente. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para los jugadores porque nos han ayudado mucho, es un grupo buenísimo, de buenos futbolistas y buenas personas. Un grupo siempre dispuesto a sumar y a superar adversidades. Son jugadores muy curtidos, los que llevan muchos años han vivido muchas cosas aquí. Tenemos un grupo bueno, sano y unido y estamos deseando competir contra el Villarreal CF.

Le veo más tajante, más contundente. Veo que viene con un mensaje muy positivo, de unión. ¿Esta rueda de prensa es especial para usted después de una semana complicada?

Estoy en un cargo de mucha responsabilidad por la dimensión del club, intento llevarlo con normalidad. Intentamos vivir el día a día con esa normalidad cuando en un club de fútbol tan grande como este siempre pasan muchas cosas. Tenemos un grupo unido, que ha pasado por mcuhísimas dificultades, que nos han ayudado muchísimo. No tengo ningún reproche para ellos, desde que llegamos aquí nos han ayudado muchísimo, después de muchos años se pasó la fase de grupos de la Champions y eso es gracias a ellos.

Ha dicho que se siente respaldado, ¿pero se siente respetado por sus jugadores?

Me he sentido respaldado y respetado siempre por los jugadores. Es muy difícil que te respalden si no te respetan. Me siento respaldado y respetado por todo el mundo, de los jugadores, del presidente, de César. Ni he dimitido ni voy a dimitir. Voy a estar aquí luchando para sacar el mejor rendimiento posible, lo que nos ocupa es el partido de mañana, si ganamos estamos otra vez en Europa, tenemos que ir a Villarreal con la mejor mentalidad.

Un partido muy importante. Una nueva oportunidad para alcanzar posiciones de Europa.

Ayer -Sevilla- fue un ejemplo más, ocurre todas las jornadas, a todos nos cuesta mucho ganar, está muy igualado. El Sevilla juega ayer en su estadio contra el Valladolid, un equipo que está luchando por no descender y no consigue ganar, es la tónica general. Está todo muy igualado, quedan muchos puntos, van a pasar muchas cosas y estamos a tiempo de todo. Todo el mundo se juega algo y es todo muy difícil.