Gerard y Alcácer miden la peor versión de Maxi

En el Valencia CF sólo se salva Rodrigo, uno de los pocos futbolistas próximos a su mejor versión en la nueva normalidad. Momento de contrastes entre los delanteros de los dos equipos. Victoria ante el Mallorca, gol de Carlos Bacca. Victoria ante el Granada, gol de Gerard Moreno. Empate ante el Sevilla, gol de Paco Alcácer. Los tres delanteros de Calleja han marcado y han dado puntos en esta fase postconfinamiento. Al otro lado, Celades únicamente ha tenido problemas. Sobrino y Manu Vallejo, cero minutos. Gameiro cero goles y actitud fría. Maxi Gómez, seco y enrabietado, en negativo.

El uruguayo ha marcado territorio donde no corresponde y si tenía razón con el entrenador, la ha perdido. Es imprescindible (como han defendido algunos de sus compañeros), pero no con esa agresividad mal enfocada. Maxi se mantiene como goleador del equipo en LaLiga, pero no marca desde la jornada 21, ante el Barça, cuando tomó forma de ídolo interviniendo de manera directa en el 2-0. Ya son ocho partidos de Primera, uno de Champions League y dos eliminatorias de Copa del Rey, su peor racha desde que llegó a España hace tres años. Total: once partidos.

Maxi Gómez ha estado lesionado y siempre cuesta coger el ritmo, el juego del equipo tampoco ha acompañado, ha aportado asistencias (como ante el Atlético), pero enlanza 721 minutos sin mojar. La temporada pasada, en el Celta, llegó a los 13 goles en liga y su peor racha sin gol fue de ocho partidos, coincidiendo con la lesión de Iago Aspas, socio imprescindible en Vigo. Fueron 811 minutos de sequía, que terminó con victoria y gol ante el Villarreal, fundamental para firmar la remontada 3-2. Una hora y media más de juego, menos partidos, pero el mismo papel.

En su estreno en el fútbol español, la rompió con 18 goles. Esta campaña está en ocho ligueros más otro copero. Aquel curso 2017/18 se quedó en siete partidos, 659 minutos. Rompió el ciclo seco ante el Valencia (1-1 en Balaídos).



Entre el respeto y la necesidad

En Vila-real le esperan Raúl Albiol y Pau Torres, una de las mejores parejas de centrales del campeonato. Dupla de Selección. Veremos cómo remata el once Celades. Se busca compañero para Rodrigo, cuya presencia parece natural atendiendo a la trascendencia de los puntos y al momento de forma. A partir de ahí, Gameiro, Guedes y Maxi tienen opciones. En cuanto a la situación del uruguayo, el míster intentó pasar página en rueda de prensa buscando ser práctico: «Las cosas de vestuario se hablan en el vestuario, se hablan internamente». La relación puede ser una cosa y el fútbol, otra. En Ipurua, entró cuando quedaban unos pocos minutos para el final. La realidad es que el equipo lo necesita. El equilibrio entre respeto y rendimiento no es fácil ahora mismo. Prescindir de Maxi puede significar perder y más perder... incluso estando en la fase más enrevesada desde que aterrizó en .



El peso internacional

Rival directo, sensaciones diferentes. Europa está en juego, no sólo la Champions, también la Europa League. Gerard Moreno es el máximo goleador español de LaLiga con doce roscos y ha producido otros tres vía asistencia. Uno más que Lucas Pérez, Iago Aspas y Roger hasta la jornada 32, que arrancó el viernes con el Sevilla-Valladolid. Gerard lleva los mismos tantos generados que Santi Cazorla: ocho más siete asistencias. Son los dos mejores jugadores groguets 19/20. Bacca marcó su segundo gol liguero ante el Mallorca y Alcácer, el tercero desde que fichó en enero procedente del Borussia Dortmund. El Villarreal apostó fuerte: 23 millones de euros. Camino de los 27 años, Alcácer estaba deseando volver a casa y el fichaje de Erling Braut Haaland fue definitivo para no esperar más. El Valencia valoró la operación y Paco estaba dispuesto a forzar el paso para conquistar el retorno, pero los planetas no se alinearon (de nuevo), en parte, por la presencia de Maxi o la no salida de Gameiro. Los delanteros se miden y dan la temperatura de este Villarreal-Valencia, como en cada ocasión últimamente.