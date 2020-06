La rajada de Jaume Costa

No salió ningún capitán a hablar. El lateral izquierdo del Valencia CF, Jaume Costa, ha sido el jugador que ha dado la cara en el 'flash' de Movistar a pie de campo. El valenciano ha asegurado que no es momento de hablar, sino de demostrar con hechos. "No podemos decir más, tenemos que mostrarlo en el terreno de juego, somos profesionales para saber que las cosas se hacen y no se dicen, en lugar de ser nombres tenemos que ser hombres"

¿Cómo se explica una nueva derrota?

No se explica, la gente a la que va dirigido estas palabras ya está resabiada, no podemos decir más, tenemos que mostrarlo en el terreno de juego, somos profesionales para saber que las cosas se hacen y no se dicen, en lugar de ser nombres tenemos que ser hombres.

¿Qué está pasando para dar esta imagen?

Si lo supiese lo intentaría cambiar, pero no es así, hay que irse a casa jodido y mañana pasar página, pensar en el aquí y ahora, y las palabras se las lleva el vient0, lo importante son las acciones.

¿Qué le dirías a la gente del Valencia?

Es que todo lo que te pueda decir no interesa, lo único que podemos demostrar es que queremos, que valemos y que queremos estar ahí arriba.

Bronca con Maxi. ¿Confía el vestuario en Celades?

Lo que no entiendo es que se gana y no se dice nada, pasan situaciones y no se dice y cuando se pierde sale todo, no llego a entenderlo, son cosas que no nos tienen que afectar, ni mucho menos, cuando las cosas van mal salen las coasas malas, pero lo que puedeo decir es un vestuario de puta madre.

¿Cuál es ahora el objetivo del Valencia?

Pelearemos por ganar cada partido, desde principio de liga hay que ir partido a partido, conseguir los tres puntos y no pensar más allá del aquí y ahora. Ahora nos tenemos que ir jodidos a casa y afrontar lo mejor posible el próximo partido.

