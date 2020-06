Voro desvela su manual para hacer reaccionar al Valencia CF

Después de una breve introducción por parte de Anil Murthy, en la que el presidente no ha aceptado preguntas, Voro González, nuevo entrenador del Valencia CF tras la destitución de Albert Celades, ha tomado la palabra. Esta es la sexta ocasión en la que el exjugador de l'Alcúdia asume el banquillo para salvar al club en un momento de crisis. A continuación de la rueda de prensa, Voro ha tenido el contacto inicial con la plantilla en el vestuario de la Ciudad Deportiva y ha comenzado a preparar con el único día que tiene por delante el partido de este miércoles en Mestalla (19.30) frente al Athletic, rival directo por la séptima y última plaza europea.

Este es un avance con sus primeras reacciones:



-¿Cuál es el primer mensaje que darás en el vestuario a los jugadores?

Por desgracia, cuando los resultados son malos –en nuestro caso, especialmente, tras el parón sanitario– afecta al rendimiento y, como pasa en otros equipos, surgen discrepancias. Lo más importante es que sepan la importancia para el club, y para ellos, de que entre todos podamos cambiar la dinámica en estos últimos seis partidos. Son muy importantes, dada la relevancia para el Valencia CF de estar en Europa. Son unos jugadores que han funcionado muy bien en cuanto a grupo, vamos a darlas la confianza en ellos para ver que están capacitados para cambiar la situación.

-¿Cómo ha encajado el hecho de ser nuevamente el entrenador en un momento delicada? ¿Ha sido un marrón?

Igual que en las otras veces, para mí, es un acto de responsabilidad, el de ayudar en un momento de dificultad en el que se cree que puedo aportar algo para mejorar. Han sido demasiadas veces, pero en este club llevo muchos años como jugador, como entrenador, como delegado, ahora en otras funciones... Para mí, es un orgullo que piensen en mí sin la intención de ir más allá como entrenador de estos seis partidos. Intentaré aportar lo máximo para revertir la situación. No hay otra.

-¿Cómo piensa cambiar el 'chip' del equipo?

Lo más importante, para mí, es tener ahora una charla con los futbolistas, y que tengamos la visión clara en esta 'mini-liga' de seis partidos. Es un periodo muy breve, pero desde mañana vamos a intentar tener la predisposición en el terreno de juego de competir con las mayores posibilidades de ganar el partido. El equipo tiene que reaccionar, ellos también sufren. El fútbol lleva a situaciones complicadas, yo las he visto de todos los colores, y estoy seguro de que van a dar la cara. Vamos a darles las herramientas adecuadas para que vean la situación real y mejoren el rendimiento, y eso nos lleve a ganar puntos.

-Por lo que está diciendo selo toma más como una cuestión mental que de fútbol.

Como en todas las otras veces, mi posición de entrenador viene producida por resultados negativos. Eso conlleva diferentes circunstancias en el equipo, como el partido es mañana (miércoles) no hay tiempo para todas y el aspecto mental es fundamental: la predisposición para poder competir y que confíen en sus posibilidades, porque las tienen. Buscaremos que el equipo tenga ideas claras y un objetivo concreto, competir. A pesar del calor, siempre estarán en mejor disposición para el esfuerzo físico que un equipo que no tenga esa mentalidad fuerte. Después vendrá el sábado, el martes Valladolid... No hay tiempo entre partidos y el factor mental es el fundamental.

-¿En esta ocasión cómo ha sido el ofrecimiento para entrenar al Valencia CF?

Ayer por la tarde me llamó el presidente. Ha sido la primera vez que me comenta algo respecto a la decisión de un cambio. Me dijo si estaba dispuesto a asumir la tarea y le dije que sí. Veo que es un momento difícil y no hay tiempo para nada. Como valencianista, lo asumo para intentar aportar mi experiencia en estas situaciones y mejorar.

-Anteriormente dijo que quería dar herramientas al equipo, ¿alguna puede ser futbolística aparte de mental?

El Valencia CF necesita mejoras defensivas y reducir la cantidad de goles encajados. Está claro que solo con mentalidad... se necesitan otros factores. Es una realidad que cuando un equipo cambia de entrenador es porque no se han cumplido las expectativas. Sin embargo, lo mental afecta en lo deportivo y puede ayudar a potenciarlo. Es un punto de partida. En la medida de lo posible, intentaremos cuidar todos los aspectos del juego, pero insisto que lo anímico ayuda a no tener tanto cansancio, a aumentar la confianza. Siempre se habla de mentalidad ganadora y es clave. Potencia aspectos como la agresividad, la perseverancia, intensidad... todas son cualidades que parten de lo mental.

-El hecho de que esta vez tenga menos contacto con el vestuario hace un poco más complicado el reto?

El reto es complicado, unas veces tiene unos matices y otras, otros. Ahora, en comparación con etapas anteriores, no tenemos que mirar hacia atrás, podemos mirar para arriba. Eso es importante, ya que te quitas una losa muy grande. En otras ocasiones estuvimos mirando resultados para no descender. Cada situación tiene sus matices, pero, en todas, el denominador común es la responsabilidad con la que asumo el reto para aportar una ayuda y hacer que el equipo pueda mejorar. Yo no tengo ninguna varita mágica para hacer cambiar todo de la noche a la mañana, intentaremos dar una visión clara de la situación y marcar unos objetivos, transmitir que se busca una reacción. Todas las veces han sido difíciles porque se dan tras la salida de un entrenador, he visto como muchos han sufrido porque no han salido las cosas. Me acuerdo de 2008, cuando estuvimos a un punto del descenso y teníamos a Villa, Silva, Mata, Baraja, Albelda, Cañizares, Angulo... Mucha calidad, pero el equipo se metió en una dinámica negativa y, al final, estábamos sufriendo para no descender. Los retos son todos complicados, aunque ahora podemos tener una meta mucho más ambiciosa como la de estar en Europa.