Aduriz se lleva un regalo de Mestalla

No estuvo en el terreno de juego pero sí en Mestalla. Aritz Aduriz recibió un reconocimiento por parte del Valencia CF a su trayectoria pocas semanas después de colgar las botas. Fue un acto celebrado en el palco en el que el presidente, Anil Murthy, le entregó como recuerdo un cuadro con la imagen de la celebración de uno de sus 23 goles marcados con la camiseta del Valencia CF.

El delantero, que adelantó su retirada el pasado mes de mayo para someterse a una operación de cadera, siguió a continuación el partido desde la grada, donde vio ganar a su equipo, el Athletic.

"Estoy muy agradecido, la verdad es que para mí fueron dos años maravillosos en los que aprendí muchísimo y fue un máster estar aquí, me ayudó muchísimo en mi progresión y estoy muy agradecido por todo el cariño que siempre he recibido al venir y cómo me han tratado siempre. Eso es lo que se queda", afirmó Aduriz tras recibir el obsequio.

"Fueron dos años muy buenos en lo deportivo, pero lo que queda con el tiempo es ese cariño que vas recibiendo y que te recuerden después de tanto tiempo es de agradecer. Cada vez que he venido aquí he sido muy bien recibido, con muchísimo cariño aún jugando en el equipo contrario y eso es muy difícil que pase en el fútbol. Gracias y le deseo todo lo mejor al Valencia CF a partir de este partido", concluyó.

Aduriz jugó en el Valencia CF las temporadas 2010/11 y 2011/12, al final de la cual fue traspasado al Athletic, que pagó por él solo 2,5 millones para disfrutar de los mejores años de su carrera, con unos registros goleadores sin precedentes. Fue, entonces, un regalo, como los que se llevó el ya exfutbolista en su última visita a Mestalla: el recuerdo del Valencia CF y la victoria de su Athletic.