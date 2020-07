¿Le da un palo Rodrigo a Celades?

Rodrigo Moreno ha hablado en la entrevista a pie de campo tras la derrota del Valencia frente al Athletic en Mestalla. El delantero ha hecho una curiosa declaración cuando le han preguntado por el papel de Voro en el partido de hoy. Rodrigo ha dicho que Voro ha retomado cosas de la etapa de Marcelino, pero ni ha nombrado al asturiano, ni tampoco a Celades, se ha limitado a decir "el anterior del anterior".

Estas han sido las declaraciones de Rodrigo:

Primera derrota de la temporada en Mestalla.

Estamos atravesando un momento complicado, volvimos del parón, el día del Levante nos penalizó anímicamente, después de lo que ha pasado con el míster ha sido una semana convulsa y complicada, tuvimos ocasiones en la primera parte, pero el segundo gol al comienzo de la segunda parte nos penalizó mucho, sabemos del cansancio que atrastramos y de la mala situación anímica y no tuvimos capacidad de reacción tras el segundo gol.

Cuatro partidos sin marcar. ¿A qué se debe?

Es difícil de explicar, son muchas circunstancias, no estamos actuando de la mejor manera, esta secuencia de partidos cada 2-3 días no te da tiempo de respirar, vinimos del parón, estamos a tiempo de todo, pero las cosas no se dieron, tenemos que pensar en el siguiente partido y reaccionar porque nos nos queda otra.

Has dicho que estamos a tiempo de todo. ¿Hay tiempo para pensar en ser

cuartos?

Ahora mismo hay que pensar en recuperar y ganar el siguiente partido,una victoria nos va a ayudar muchísimo de cara a la confianza, parece que cuando ganas te cansas menos, quedar entre los primeros ahora es algo prácticamente imposible, hay que centrarse en cosas objetivas y reales.

¿Qué teclas ha tocado Voro?

Voro en un día ni Guardiola ni Ferguson son capaces de hacer mucho. Ha intentado hacer recordatorio de las cosas que hacíamos bien con el entrenador anterior al anterior entrenador, y creo que en la primer parte estuvimos en el partido, pudimos marcar y meternos ahí, pero ese gol en la segunda parte nos hizo mucho daño.