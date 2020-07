¿Ves posible el objetivo? Voro responde

Voro ha vuelto a sentarse en el banquillo del Valencia CF, aunque en esta ocasión ha redebutado con derrota frente a un bien armado Athletic Club en el que Raúl García ha destacado por encima del resto. Esas fueron sus palabras al término del partido:

¿Cuáles son las cosas que les ha dicho a los jugadores, como ha dicho Rodrigo, del anterior del anterior entrenador, es decir de Marcelino?

Hemos intentado que el equipo intentara afrontar de la mejor forma el partido, hemos intentado recuperar a los jugadores física y mentalmente y que fuera solvente y de alguna forma buscar todos los conceptos que hagan al equipo más competitivo. Marcelino hacía muchas cosas bien porque era un gran entrenador y encantado de imitar y copiar cosas que hacía él, pero tampoco son exclusividad suya, mis conceptos están muy cerca del concepto de fútbol que Marcelino ha aplicado en Valencia, hemos intentado que el equipo estuviera más junto, que defendiera mejor, pero no ha sido posible, no ha podido ser.

¿Ves posible el objetivo?

El objetivo es que el equipo compita con las máximas garantías para poder ganar y recuperar a los futbolistas después de los malos resultados. Ese es el objetivo. Hoy hemos competido, pero en los momentos puntuales nos han penalizado los errores, la falta de acierto y el rival ha sido muy efectivo. El segundo gol nos ha matado. El objetivo es Europa, pero el más inmediato es recuperar a los jugadores física y anímicamente.

¿Cómo ha visto la actitud?

Yo he visto que los futbolistas han tenido buena actitud para competir el partido. Al principio entramos muy bien, tenemos una ocasión de Guedes y luego nos penalizan los errores. Acabamos bien la primera parte. El segundo gol ha sido una losa para el equipo. Creo que hemos tenido poco premio por las ocasiones que hemos tenido, como el cabezazo de Maxi. No hemos tenido suerte y el rival ha mostrado su solvencia.

¿Cuál es el principal problema que hay que corregir?

No hay un problema solo, son muchos. Lógicamente, ayer hablábamos de que anímicamente, cuando estás en una racha de malos resultados, estás muy bajo. El equipo ha competido y hemos perdido. Ese 0-2 no demuestra la justicia del esfuerzo de cada uno. Ellos han estado más acertados y nos han penalizado nuestros errores.

Falta de concentración por recibir los goles en los primeros minutos de cada parte.

El primer gol viene por una pérdida nuestra en la salida de balón. El segundo es un golazo de Raúl García. Al final veo todo en conjunto, nos ha hecho daño, sobre todo el segundo gol. Lo hemos notado. No miro la causa/efecto de los goles.

¿Qué cambio hay en tu mente tras el primer entrenamiento y el primer partido? ¿Por qué no hablas de objetivos?

No voy a valorar si ha sido el mismo Valencia de los últimos partidos. Hemos competido y hemos pagado muy caro los errores. He visto jugadores enrabietados, que han querido. En ese punto no estoy de acuerdo. Respecto al mensaje, no es que no quiera hablar de Europa League, creo que debemos estar. Pero hablamos del corto plazo porque para mí lo más importante es recuperar anímicamente a la gente después de una situación en la que el equipo no está teniendo buenos resultados. Es el punto de partida para conseguir puntos. El objetivo, por supuesto, es estar en Europa. Hay que reconocer lo que estamos haciendo mal y buscar soluciones

¿Qué argumentos tiene para llegar a la UEFA Europa League?

Hay que recuperar a los jugadores y competir con garantías. Es lo mínimo para poder conseguir más cosas. No podemos hacer cuentas sobre puntos. Hoy era la primera oportunidad para sumar, pero no lo hemos hecho. Ya he hablado de por qué. El mensaje es que lo vamos a intentar. Vamos a pelear todos los partidos para que el equipo esté en Europa League. He visto un vestuario cabizbajo tras la derrota pero con una actitud prepartido competitiva.

¿A qué se debe el bajo rendimiento de Ferran? ¿Puede ser la renovación?

No creo que la renovación afecte. El rendimiento de los futbolistas baja cuando no se consiguen los resultados. Es algo lógico y normal. Ferran ha tenido mejores épocas. Hoy ha hecho un buen trabajo en el terreno de juego. No pienso que su rendimiento esté influenciado por la renovación. Veo su voluntad de rendir y competir.