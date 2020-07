También ha hablado Kiat, el hijo de Peter Lim

Primero ha sido Kim Lim quien ha hablado sobre el Valencia CF en redes sociales, dado que la situación del club es complicada en estos momentos tanto a nivel deportivo como social, y después ha sido Kiat, su hermano. Ambos, Kim y Kiat son hijos de Peter Lim, el máximo accionista y propietario del club de Mestalla.

Pero si las palabras de Kim Lim han sido duras, de hecho al poco de haberlas publicado en Instagram las ha borrado, y han provocado una reacción en su contra en las redes sociales en particular y entre los aficionados en general, el mensaje de Kiat es mucho más comedido y sobre todo, respetuoso con los aficionados valencianistas. Kim respondió ante los insultos que está recibiendo su padre en redes sociales diciendo que son los dueños del Valencia CF y que pueden hacer lo que quieran con él, y en cambio, el tono de Kiat está en las antípodas afortunadamente.

El hijo de Peter Lim ha hablado también por Instagram a respuesta de un periodista, Vicente Ortiz, que ha trabajado en SUPERDEPORTE y ahora trabaja como director de comunicación y martketing en una casa de apuestas.

Esta es la breve pero jugosa conversación entre Vicente Oritz, valenciano y valencianista, y el hijo de Peter Lim:

Vicente Ortiz: Hola Kiat, por favor, tu familia y tu padre necesitan saber qué quieren para el Valencia CF. Las personas que comentan sin respeto hacia tu familia no son todos los fans del Valencia. No podemos entender que tu padre siempre esté lejos de Valencia, en silencio. El equipo y el club está acabado con Anil Murthy. Necesitamos cambios muy serios para hacer un club grande.

Kiat Lim: Hola. En primer lugar me gustaría agradecerte por ser educado aunque estoy seguro que lo eres como muchos de los fans. Deben estar muy descontentos con nosotros. No suelo comentar o responder estas cosas porque más a menudo que no, lo que diga o deje de decir va a ser utilizado en contra nuestra. Normalmente guardo mis pensamientos para mí mismo. No puedo hablar en nombre de mi padre pero así es como yo me siento. Si alguien tiene malo que decir siempre, ¿para qué voy a molestarme en hablar? Sin embargo soy consciente de que nosotros debemos tener en cuenta a los verdaderos fans del club. En cualquier caso todos queremos lo mismo: el éxito del Valencia. Nuestro camino hacia el éxito puede ser distinto sobre el que tú tienes en mente, diferentes personas tienen diferentes opiniones. Respeto todas las opiniones y perspectivas diferentes, espero que vosotros podáis hacer lo mismo. El objetivo final del éxito es el mismo para ti que para mí. También quiero añadir que Valencia está muy lejos de nuestra casa y mi padre ya no es tan joven, tiene cerca de 70 años y su cuerpo y salud no le permiten hacer tantas veces viajes tan largos. Gracias otra vez por ser respetuoso, te deseo lo mejor. Y como siempre. Amunt Valencia.

