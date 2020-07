Voro habla del objetivo y los "roces" del vestuario

Salvador González Marco, entrenador interino del Valencia CF, ha comparecido en la previa del partido de este sábado en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada (22:00). El tiempo se agota y el de L'Alcúdia es realista sobre el nuevo objetivo europeo del club, una plaza en Europa League. Además, habla con naturalidad con respecto a los roces en el vestuario. Preguntado por la crisis social, Voro pasa palabra y se centra en responder únicamente a las cuestiones deportivas.

Esta es la rueda de prensa íntegra del técnico del Valencia:

-El entrenador del Granada ha comentado que en este maratón de partido el aspecto mental es el más importante. ¿Cómo ve al equipo en este sentido, fuerte o hay jugadores que comienzan a bajar los brazos?

Veo al equipo bien. La derrota contra el Athletic fue un traspié, pero hubo cosas buenas. Al grupo lo veo dispuesto a seguir luchando y peleando hasta el final, he visto buen talante en los entrenamientos. Vamos a buscar competir en las mejores condiciones. Yo soy optimista porque, a pesar del mazazo de perder, veo buen actitud.

-En los últimos días han trascendido tensiones entre los jugadores y con el anterior entrenador. ¿Quizá ese vestuario ya no es la familia que hace unos meses?

Me he encontrado al equipo muy bien, he hablado con la mayoría y además tengo trato diario. Respecto a las fricciones, no lo sé, lo desconozco, pero no me da esa impresión. En un equipo con malos resultados, con un cambio de entrenador, con la necesidad de ganar cuanto antes, estos roces que puede haber son normales. No pasa aquí, pasa en todos los equipos y también en mi época de jugador. Malo sería que no sucedieran, hay tensión, competitividad... Para mí, sería peor que hubiera gente que pasara del tema. Reitero, yo he visto un talento positivo y buena actitud, que me hacen pensar que estamos preparados para competir. Luego hay factores que llevan a ganar o perder, como el día del Athletic, que nos faltó acierto. Y ellos sí lo tuvieron.

-¿En qué medida puede afectar una baja tan sensible como la de Rodrigo para todo lo que queda?

Es una baja importante, sumada a la de Gayà, porque son dos jugadores importantes. Pero estamos preparados para todo. La plantilla es amplia. Nos tenemos que centrar en tirar hacia delante, hay compañeros con la ilusión de jugar y competir. Las lesiones son cosas que pasan, seguiremos adelante con la cara alta y no nos cambia nada para ir a Granada a competir bien y ganar.

¿Cree que es un éxito del club que la renovación de Hugo Guillamón esté cerca?

Hugo ha jugado y lo ha hecho a buen nivel. Tenemos más centrales y decidiremos lo mejor para el equipo. Sobre la renovación, no estoy en esos temas, no me meto, es algo que decidirá el club.

-¿Para suplir a Rodrigo pueden jugar Maxi y Gameiro?

Sí, han jugado juntos en otras ocasiones los dos. Pero tenemos más delanteros. Independientemente de que Rodrigo tenga algunas condiciones más para hacer de segunda punta y entre líneas, los demás sean más referencia, podemos suplirlos con otras variantes. Hay gente que quiere tener protagonismo y aprovechar sus minutos, y eso es lo más importante para el equipo. Tenemos variedad y cantidad.

-¿Incomoda el ambiente enrarecido que existe, de enfrentamiento entre la propiedad y los aficionados?

Nosotros estamos centrados en lo que pasa en el campo, bastante tiempo nos ocupa el rendimiento del equipo. Debemos hacer que en la mente de los jugadores solo esté el competir en los entrenamientos y los partidos. Todo lo demás no ayudará a conseguir el objetivo de cambiar la dinámica de resultados y después intentar clasificarse para la Europa League, que se nos ha complicado mucho. Ese es el objetivo y no tenemos que perder ni un minuto más en nada.

-Perdone que insista, ¿cómo se vive desde dentro del vestuario ese desencuentro entre Lim y los aficionados del Valencia CF?

Llevo desde el lunes con el equipo y no voy a hacer valoraciones más allá de las que sean sobre el equipo y su rendimiento en entrenamientos y partidos. No sobre temas que no son de mi competencia.

-¿La Europa League es un objetivo suficiente para una plantilla pensada para la Champions? ¿Tiene la sensación de que puede haber jugadores pensando más en un fin de ciclo que en los cinco partidos que hay por delante?

El final de temporada será el 19 de julio. Nosotros hemos hablado de afrontar una liga de seis partidos con un objetivo claro, llegar a Europa League. Lo que está en mi mente es que nos quedan muy pocos días para dar la vuelta a la situación. Lo que venga después es una cuestión de club, no sabría valorarlo. Respecto a la primera pregunta, cuando hay un momento que no hay opciones de Champions, o solo remotas, tienes que vivir en la realidad. Somos profesionales y los jugadores lo deben demostrar en el terreno de juego con nuestra ayuda. Hay muchos equipos ahí que están jugando muy bien. Lo primero que hay que hacer es intentar ser un equipo competitivo, que estemos siempre dentro del partido y por momentos podamos ganarlos, es lo más importante. Luego, que la moneda caiga de nuestro lado porque el Athletic no nos creó tanto, la mejor ocasión la tuvimos nosotros. Nos marcaron en dos acciones. La fortuna es importante.

-¿Medita un cambio de sistema?

El sistema en cualquier momento puede tener variantes pero, principalmente, cambia cuando tocas a los futbolistas de atrás. El 4-4-2, el 4-2-3-1, el 4-1-4-1 son similares y los pueden marcar los futbolistas. Lo primordial es ofrecer unas prestaciones a partir de una idea y una ilusión, eso puede suplir otros aspectos que creas ganar con cambios tácticos. Un cambio es una alternativa, pero depende de los jugadores que tengas. Los esfuerzos son grandes, jugamos cada tres días con temperaturas altas y, a veces, debemos pensar qué hacer para estar fresco de piernas y mente.

-¿Cuando los objetivos europeos están lejos, debe agregar otras motivaciones como los de dignidad y compromiso a la hora de defender un club como el Valencia CF?

Compromiso y dignidad van asociados a lo mental. A pesar de la situación, el equipo quiso y se entregó contra el Athletic. Se enrabietó tras ir perdiendo. Compitió. El aspecto mental es fundamental, por eso, vamos a seguir insistiendo porque es la base para mejorar también las cualidades físicas.

-Los peligros del Granada

El Granada es un equipo que, aunque venga de segunda, está completando una campaña muy buena. Es un rival dinámico, con las ideas muy claras y que ya nos eliminó de la Copa. Esperamos un partido difícil... un equipo que gana el miércoles fuera de su casa con bastantes rotaciones demuestra la potencia con la que viene para este sprint final. Aguardamos al mejor Granada y sabemos que es una oportunidad para competir y demostrarnos a nosotros mismos que podemos, desde este sábado, empezar a sumar puntos, a ver hasta dónde podemos llegar.