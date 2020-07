Habla el hijo de Peter Lim: "Ojo por ojo y al final todos ciegos"

El hijo de Peter Lim ha vuelto a pronunciarse en la redes sociales y he vuelto a dejar una muestra de su talante, que es muy distinto al de su hermana Kim. Este sábado cuatro de julio es el cumpleaños de Kiat Lim y ha recibido mensajes de felicitación a través de las redes sociales.

Pero algunos no han sido especialmente positivos y a ellos ha respondido con elegancia: "A los que me habéis enviado mensajes privados no tan buenos: ojo por ojo y al final todos ciegos. Así que devolveré ese odio en forma de amabilidad y os deseo lo mejor".

Kiat y Kim,el hijo y la hija de Peter Lim, coparon la actualidad del club de Mestalla días atrás con sus mensajes en redes sociales, pero con diferente tono y contenido.

