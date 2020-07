Vallejo: "¿Europa? Quedan cuatro partidos y vamos a ir a por todas"

Manu Vallejo fue el jugador más destacado del Valencia CF frente al Granada CF en la cita de Los Cármenes. Estas fueron sus palabras al término del partido:

Gol importante, ¿Contento a nivel personal?

Sí, al final el gol no sirvió para mucho, pero ha sido un largo tiempo sin jugar, he pasado malos molentos, pero lo he dado todo, he estado tranquilo, he ayudado desde fuera y ahora desde dentro y contento por el gol y por ayudar la equipo, el punto no sirve de mucho, pero hemos demostrado que queríamos ir a por el partido y a por el objetivo hasta el final.

¿Qué sabor de boca te deja el partido?

Al equipo le estaba costando en los últimos partidos por una cosa o por otra, hoy encima empezamos por detrás del marcador, remontamos y luego nos empatan.. nos vamos con un sabor agridulce, pero el martes vamos a por la victoria, hay que ir a por todas y ganar partidos.

Se ha roto la sequía fuera de casa.

En la liga está complicado ganar fuera de casa, a nosotros nos está costando, pero hoy se ha visto un buen equipo compacto, no nos han hecho muchas ocasiones y esa es la base que tenemos que seguir trabajando y seguiendo adelante.

¿Sigue vivo el objetivo europeo?

Claro que sí, somos el Valencia y tenemos que aspirar a los máximo, quedan cuatro partidos y vamos a ir a por todas peleando hasta el último minuto, estando como hoy estaremos más cerca.