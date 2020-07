Kang In Lee pide al Valencia CF que lo venda

El Valencia CF sigue sin desactivar la bomba Kang In Lee. Un año después de que estallara el conflicto con Marcelino, el futbolista sigue sin ver clara la apuesta que el club está dispuesto a hacer por él, ha rechazado las propuestas de renovación que le han presentado durante los últimos meses y su intención es marcharse traspasado. Así de claro. La situación vuelve a un punto similar a la del pasado verano, cuando después de conquistar el Balón de Oro en el Mundial Sub-20 el coreano pidió al Valencia que estudiara las ofertas que tenía sobre la mesa para venderlo en vista de que el entrenador no contaba con él.

Entonces, el empeño de Peter Lim resultó determinante para desatascar la situación y el jugador se quedó convencido de que tendría un mayor protagonismo. Hoy, sin embargo, considera que todas aquellas promesas se han quedado en palabras porque la realidad es que, a sus 19 años, lleva una temporada y media sin jugar con regularidad. Está convencido de que toda esa polémica en la que se vio envuelto en verano le ha acabado perjudicando y esta es una situación muy negativa para su progresión.

Las buenas sensaciones que tuvo Kang In tras la llegada de Albert Celades se han ido diluyendo a lo largo de una temporada convulsa en la que ha vuelto a tener una presencia muy testimonial en el equipo. Empezó jugando, hizo su primer gol en LaLiga y participó en los partidos de la fase de grupos de la Champions League. Una trayectoria que prometía pero que no ha tenido continuidad. Hoy, el balance a cuatro jornadas de acabar la temporada es de cinco partidos en el once titular, dos de ellos los de la Copa del Rey ante Logroñés y Cultural Leonesa, con 570 minutos en total y un protagonismo decreciente a medida que han ido pasando los meses.



La gota que colma el vaso

Ni siquiera la llegada de Voro González, que tiene muchas más situaciones que solucionar, ha supuesto un cambio a mejor para él. Después de disfrutar de unos pocos minutos ante el Villarreal, en la despedida de Celades, en los últimos dos partidos el técnico de la casa tampoco ha contado con él en el once inicial ni tampoco para los cinco cambios. Mientras, ha visto desde el banquillo como sí han participado otros que tampoco han tenido muchas oportunidades a lo largo del último año, casos como el de Manu Vallejo y el de Sobrino. Esto ha sido, como se suele decir, la gota que colma el vaso. No es una cuestión económica, sino únicamente deportiva. El jugador ve que hay otros clubes interesados en apostar por él mientras el Valencia CF no acaba de dar el paso, pero tiene contrato al menos hasta 2022 y todo está en manos del club, que desde el principio le trasladó que no quiere traspasarlo bajo ningún concepto.



Oferta de la Juventus

De hecho, el pasado verano el Valencia tuvo sobre la mesa una oferta de la Juventus que fue rechazada por el máximo accionista, empeñado en que se quedara en el primer equipo contra la opinión de sus técnicos, que le buscaban una cesión. Clubes como el Ajax de Amsterdam también han tentado al coreano, al que sin embargo el Valencia CF quiere renovar. Durante los últimos meses César Sánchez estuvo en contacto con su representante para negociar esa ampliación de contrato. La idea del hasta hace pocos días director deportivo también pasaba por buscar una cesión en el caso de que, bien Celades o el futuro entrenador, también considerasen que iba a ser la mejor solución.

La decisión, sin embargo, parece tomada al menos por parte del jugador. El agente ya le comunicó a César Sánchez que Kang In Lee no está feliz con su situación en el Valencia CF, que no está por la labor de renovar su contrato porque su deseo es que lo vendan y cerrar esta etapa. Ofertas por él no van a faltar pero el club tiene la sartén por el mango desde que le hizo el contrato con plaza en el primer equipo y elevó su cláusula de rescisión hasta los 80 millones de euros. Una cantidad prohibitiva para cualquier equipo.