La portada de SUPER de este lunes 6 de julio

El pasado verano fue protagonista después de lograr el Balón de Oro en el M undial Sub-20, ahora la situación se reproduce. El Valencia CF lleva meses intentando amñpliar el contrato de Kang In Lee, pero el futbolista no ve clara la apuesta del club, no quiere estar sin jugar y en estas circunstancias le pide al Valencia CF que lo traspase. Polémica servida.

El Levante UD recibe este lunes en La Nucía a la Real Sociedad, uno de los rivales directos del Valencia CF por la Europa League. Si le gana le hará un favor a los de Voro, pero se acercará peligrosamente en la clasificación. Quedar por primera vez delante del rival de la ciudad no deja de ser un objetivo atractivo.

El Villarreal, mientras, cayó derrotado ante el FC Barcelona, que mantiene el pulso por LaLiga y frena al submarino, que sigue a tres puntos de la Champions.

Alberto Abalde es protagonista en la información del Valencia Basket. Barcelona y Real Madrid lo tienen en el radar pero el club taronja no negocia. Cláusula o nada.