¿Qué pasa por la cabeza de Peter Lim?

La temporada se agota y llega el momento de tomar las decisiones importantes que van a condicionar el futuro del Valencia CF, una temporada larguísima, llena de momentos traumáticos que va a traer importantes consecuencias de manera inmediata. ¿Qué tiene en mente hacer Peter Lim con el Valencia CF? Es la gran pregunta que se hace todo el valencianismo después de una temporada de enorme desgaste para la propiedad. Con la destitución de dos entrenadores, Marcelino y Celades, la salida de Mateu Alemany, la dimisión de César Sánchez y el desplome del equipo a partir de enero, que le ha llevado a despedirse de la Champions y posiblemente de Europa en una recta final decepcionante. Y con el desencanto y la crispación que reina entre los aficionados. Una vez más, y ya son muchas, han visto como las decisiones que se han tomado desde Singapur han roto la magia, después de dos años seguidos en la gran competición continental y un título de la Copa en el año del Centenario.

Es una pregunta que no tiene fácil respuesta debido al hermetismo del propio Lim, aunque hay situaciones sobre las que a estas alturas ya se puede hablar con cierta seguridad. En primer lugar, y para despejar dudas, Lim y Meriton Holdings siguen contra viento y marea adelante con su proyecto, está decidido. A pesar de las críticas y del importante revés económico que supone quedarse fuera de la Champions League a las puertas de un ejercicio complicado por los efectos del Covid-19, el máximo accionista no tiene intención de deshacerse del club, el Valencia CF no está en venta ni lo va a estar al menos a corto y medio plazo.

Y en segundo lugar, ¿seguirá siendo Anil Murthy el representante de la propiedad en València? Pese a estar en el centro de la polémica con los aficionados, después de aquel gesto en el palco de Mestalla en el partido frente al Alavés, Murthy va a continuar siendo presidente y participará en las decisiones que a partir de ahora se tomen de cara a la próxima temporada. Así será de no haber un nuevo giro en los acontecimientos.

Aclarados estos dos puntos, el objetivo de ambos se centra en reconducir el proyecto deportivo, pendiente todavía de esos últiumos cuatro partidos en los que, con Voro a los mandos, el equipo busca todavía meterse en Europa, en este caso en la Europa League, claro.

Habrá segunda parte de... ¿Qué pasa por la cabeza de Peter Lim?