"Pochettino no tendría problemas para dirigir al Valencia"

Mauricio Pochettino está valorando el cómo y el dónde. El argentino quiere volver a entrenar y "no tendría problemas en dirigir al Valencia, donde la plaza está vacante, pero los candidatos son numerosos". Así lo cuenta el diario L'Équipe, que ha publicado un informe entrenadores, con el futuro de Pochettino, Unai Emery, Massimiliano Allegri y Laurent Blanc –al que también ha vinculado con fuerza con Mestalla– sobre el tapete.

Pochettino es perfil alto, pero también lo es Blanc. El giro respecto a la apuesta por Albert Celades sería de 180 grados, un salto hacia un tipo de entrenador con prestigio contrastado, experiencia y capacidad para asumir el control de un alto porcentaje del proyecto.



Dispuesto a regresar a España

L'Équipe ha sondeado el entorno del argentino, entrenador de éxito en Espanyol, Southampton y Tottenham, donde fue destituido tras entrar en barrena, unos meses después de alcanzar la final de la Champions. Debido a que vive en Londres, algunos han creído que el míster (48 años) solo se plantea trabajar en la Premier League. "No, no es cierto, la gente que le conoce lo niega. Mauricio quiere asumir un desafío que le motive. Le encanta Inglaterra, sí, pero está listo para entrenar en otro lugar si el proyecto le atrae". Este no fue el caso con el plan propuesto por los dirigentes del Benfica. El club portugués es enorme, pero el objetivo es tomar los mandos de un equipo en un campeonato de un escalón superior.

No vale cualquier proyecto

Pochettino no tiene agente pero tiene tres asistentes inseparables (Miguel D'Agostino, Toni Jiménez y Jesús Pérez). Maurizio todavía tiene contrato y salario con el Tottenham (hasta 2023) pendiente de encontrar destino. Su hijo –Maurizio– formará parte del equipo Sub-19 de los Spurs, pero si surge la oportunidad adecuada, puede dar el paso... más allá de la Premier.