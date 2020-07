Voro habla de Paco López, Parejo y el futuro entrenador

El técnico del Valencia CF Salvador González 'Voro' ha comparecido en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna horas antes del partido de LaLiga contra el Real Valladolid que se disputará este martes (19:30 horas) en Mestalla. El de l'Alcúdia asegura que se acaba el margen de error y necesitan un punto de inflexión porque "en Granada mejoramos y ahora necesitamos ganar al Valladolid para seguir cerca de Europa".

El entrenador restó importancia al reto del técnico del Levante Paco López de quedar por delante del Valencia en LaLiga, dejó en el aire la participación de Ferran Torres y Jaume Costa y explicó que Dani Parejo "está cansado como todos". Preguntado por el perfil del futuro entrenador del Valencia, manifestó con cautela: "Si dijera algún nombre sería una falta de respeto, no tengo esa capacidad, no la tenía antes y tampoco la voy a tener cuando acabe la liga, no puedo responder a ello, estoy centrado en lo que estoy y el club tomará la decisión, lo que sí deseamos es que haga buen trabajo y consiga los mayores éxitos". Esta ha sido su rueda de prensa íntegra:

Dijo el técnico del Levante que uno de sus retos era quedar por delante del Valencia. ¿Os motiva? ¿Os da igual?

Nos centramos en lo nuestro, nuestra motivación es ganar mañana. Yo entiendo que todo el mundo buscamos motivar a los jugadores, lo veo lógico, pero nosotros nos centramos en lo nuestro. Después de haber mejorado, estuvimos cerca de ganar en Granada y necesitamos ganar y seguir mejorando, así estaremos más cerca de la victoria.

¿Cómo están Ferran Torres y Jaume Costa?

Tenemos un entrenamiento ahora, Jaume Costa pidió el cambio con molestias y Ferran también tenía molestias musculares, hay problemas en todos los equipos con tan poco tiempo de recuperación entre un partido y otro, vamos a valorarlo, si tienen opciones de aportar al equipo jugarán o irán convocados o si no los guardaremos para el próximo partido.

¿Cuál es el reto para este partido? ¿Cortar los errores en defensa?

Lógicamente en los últimos dos partidos hemos encajado dos goles por partido y si queremos ganar tenemos que mejorar en ese aspecto, se han cometido errores que pasan en el fútbol, pero hay que cerrar en defensa para ganar y ser más competitivos. Para mí lo más importante es que el quipo esté en el campo siempre con opciones de luchar por el partido. Esa es la primera piedra y si no he hablado de objetivos -Europa- claramente es porque antes hay un punto de inflexión que es ganar.

La Champions está muy lejos, imposible. ¿Tiene la sensación que se puede escapar también la Europa League si no se gana al Valladolid?

Quedan cuatro partidos y necesitamos ganar porque el equipo está cerca y como punto de inflexión eso nos llevará a estar más cerca, de lo contrario, veremos dónde estamos, en nuestro pensamiento no está perder, tenemos poco tiempo, es la desgracia, pero somos optimistas en que estamos en el camino. En Granada mejoramos, anímicamente el equipo estuvo metido, le dio la vuelta al marcador, hubo gritos de apoyo en el campo, todos avisaban al compañero, vi una complicidad que es lo mínimo que el equipo tiene que tener para competir. Al final con un error que tenemos que corregir en la barrera se nos fue todo al traste, pero estamos ahí, es la realidad. No veo otra que insistir, los jugadores están metidos y estamos en el camino, pero es verdad que cada vez quedan menos partidos.

¿Qué perfil de entrenador necesita el Valencia?

La verdad es que no soy quien para responder a esa pregunta, si dijera algún nombre sería una falta de respeto, no tengo esa capacidad, no la tenía antes y tampoco la voy a tener cuando acabe la liga, no puedo responder a ello, estoy centrado en lo que estoy y el club tomará la decisión, lo que sí deseamos es que haga buen trabajo y consiga los mayores éxitos.

Hay mucho ruido alrededor del futuro, ¿La plantilla está aislada de esas informaciones?

No veo que en la plantilla eso sea un problema, están acostumbrados a saber lo que hay en el ambiente cuando las cosas van bien, mejor o peor. A los jugadores los veo centrados y están en lo que tienen que estar, no podemos ir más allá de lo que nos pueda descentrar. Hemos visto mejora y es a eso a lo que nos tenemos que agarrar. Al final cada uno tomará sus decisiones cuando acabe la liga, también el club, pero es algo que no me alcanza, yo no tendré competencias a nivel deportivo cuando acabe la liga, como antes.

¿Cómo está el equipo y sobre todo Parejo anímica y físicamente?

Respecto al físico en general la relación causa-efecto no la comparto, lo importante en un equipo es que haya ilusión, que las cosas vayan bien... estar en esa dinámica hace que el cansancio sea secundario... Estamos dando entrada a gente de refresco que lo está haciendo bien. Dani es un futbolista que tiene una capacidad para jugar muchos partidos, que no se lesiona, es un jugador importante, y en función de cada partido tiene una participación más activa o menos. No vamos a centralizar todo en un futbolista, miremos el todo, porque Dani nos da muchas cosas con el balón y esa pausa que el equipo necesita. Está igual que cansado que la gente que juega todos los partidos. Es lógico.

¿Qué partido esperas mañana contra el Valladolid?

El hecho de que el Valladolid tenga la permanencia asegurada no es un indicativo de que va a ser fácil, es un equipo que trabaja muy bien la defensa con su entreandor, llevan dos años y medio con gran éxito, encaja pocos goles, cuando recupera la pelota ocupa los espacios rápidamente y te hace los partidos difíciles, empató en Sevilla, el Atlético le ganó a última hora... Esperamos un equipo organizado defensivamente que nos va a buscar las espaldas y va a dejar pocos espacios. Ahora en la única sesión que tenemos vamos a intentar cómo podemos neutralizar todas esas cosas que hacen bien.