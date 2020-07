"Ir a Europa League es lo mínimo que podemos hacer"

Voro, entrenador del Valencia CF, ha valorado muchísimo la victoria contra el Valladolid con vistas al único objetivo que le queda al equipo, una plaza en la Liga Europa. "Es lo mínimo que podemos hacer", reconoce Voro, después de que las opciones de Champions ya se hayan evaporado completamente de modo matemático. Voro, por otro lado, dejó claro que no tiene indicaciones del club a la hora de hacer jugar a uno u otro jugador. Ferran Torres o Hugo Guillamón se quedaron en el banquillo porque, según sus palabras, porque tomo otras decisiones que consideró "mejores para el equipo".

Esta es la rueda de prensa íntegra de Voro tras el triunfo por dos goles a uno contra el Valladolid.

-El otro día Manu Vallejo en Granada, hoy Kang In. ¿Está siendo los jóvenes los principales artífices de la reacción?

"Los jugadres jóvenes y los menos jóvenes, para nosotros todos son importantes y buscamos lo mejor para el equipo y el máximo rendimiento. Da igual que sea joven o no, todo el mundo es de la plantilla y está en disposición de jugar con el objetivo del máximo rendimiento"

-Aparte de con la victoria, ¿con qué más se queda?

Más allá de las cuestiones individuales, lo mejor para el equipo era que necesitaba la victoria y la logró. El Valencia ha empezado bien, con una primera parte dentro de la igualdad. Pero en la segunda nos descentramos con el gol del Valladolid y el partido no tuvo orden, aunque la insistencia nos dio el premio que no tuvimos en otros partidos. Lo más importante son los tres puntos, nos dan la esperanza en la clasificación de estar en el objetivo, y refuerza mentalmente el trabajo que ha hecho el equipo en un contexto difícil para los dos equipos. Los futbolistas están muy cansados, insisto, los dos equipos... con el gol de Kang In hemos acertado necesitábamos esta victoria para seguir creciendo, la hemos buscado y estoy contento por ellos"

-¿Esta satisfecho con el rendimiento del Valencia en la segunda mitad?

"Yo lo que ha pasado lo tengo claro, a los dos minutos del inicio del segundo tiempo hemos recibido un gol que ha afectado. Habíamos acabado la primera mitad teniendo el balón, y hablamos en el vestuario de seguir trabajando para ganar. Desde ahí y con los cambios del rival el partido se abrió con opciones en ambas porterías. Y nosotros al final fuimos los que acertamos. La situación del equipo no es fácil, las cosas no salieron en los dos partidos anteriores, teniendo opciones, el rival nos penalizó con su acierto y nuestros errores. Este martes era fundamental ganar para tener una recompensa al trabajo, nos da tranquilidad para, con la mente más clara, afrontar el próximo partido y buscar el máximo número de puntos y ver si podemos estar en Europa League... En estos momentos es lo mínimo que podemos hacer"

-¿Viendo como el equipo ha echado mano del orgullo en los últimos partidos es más optimista?

"En los tres partidos la actitud ha sido buena, dentro de las dificultades, la predisposición ha sido buena. En Granada remontamos, pero al final un error en la barrera hizo que no hubiera premio. Hoy, tras marcar, el gol del empate del Valladolid nos ha trastornado.

-¿Qué es lo que pretendía dando entrada a Kang In?

"Hemos buscado juego por dentro y que él nos diera el fútbol que tiene, su capacidad entre líneas para progresar, poner la pelota en los espacios y dar pases en condiciones a la banda o el punta. Todo va encaminado a intentar sacar lo mejor del equipo valorando el rival, los minutos que restan... Nos da igual si es joven o ha jugado más o menos, todos están aquí y queremos hacerlos partícipes; del mismo modo, hoy ha jugado Jaume, pese a que Cillessen venía de buenos partidos. Pero entendemos que en posiciones donde el rendimiento está garantizado nos parece adecuado que todos tengan minutos y sea partícipes en el esfuerzo de revertir esta situación"

-El objetivo de la portería a cero sigue sin alcanzarse

"Nos ha pasado muchas veces, que en los primeros minutos encajemos goles. Nada más comenzar la segunda mitad, fue un centro que no defendimos bien. Para tener más opciones de ganar, es evidente que hay que cerrar la portería. Lo sabemos, lo comentamos con el equipo y lo trabajamos. No hay más opción que trabajar"

-¿Esta victoria podría ser un punto de inflexión?

"El equipo la necesitaba, llevamos varios resultados adversos y, al final, cualquier busca y necesita una recompensa a su trabajo en el resultado. No ganar hoy hubiera sido recibir un golpe y habría hecho más difícil poder volver a competir con garantías de éxito en próximos partidos. Desde la victoria se trabaja con mas confianza, ahora que se liberen y limpien la cabeza. El jueves volveremos a entrenar, tendremos tes días y la menta focalizada en sumar otros tres puntos. Hoy era muy importante ganar, igual que el día del Granada que lo tuvimos cerca"

-¿Cómo está Ferran Torres? Estando en la lista, atendiendo a su rendimiento de la temporada, se entiende que debería haber tenido participación. ¿Existe alguna premisa con Hugo Guillamón porque no tiene contrato?

"Hugo es un jugador más de la plantilla. Nadie me ha dicho nada respecto a Hugo ni a nadie. Tomamos decisiones viendo lo mejor para el equipo. Como en Granada, hoy un chaval, Adrià Guerrero, ha vuelto a jugar, hoy de titular. En defensa hemos pensado que necesitábamos la velocidad de Diakhaby porque el Valladolid ataca bien los espacios. Todas las decisiones se fundamentan en la búsqueda de lo mejor para el equipo. Y sí, Ferran era una opción que entrase, pero el Valladolid es un equipo bien estructurado en defensa y requeríamos que alguien jugase por dentro, de espaldas, que tuviera la pelota entre líneas y desde ahí avanzar y generar peligro. Por fuera tuvimos peligro con Florenzi en la primera parte en banda derecha. Pensamos eso, al final hay cinco cambios. Cheryshev ha tenido que jugar de lateral porque a Adrià se le subieron los gemelos. Ferran está en las mismas condiciones que cualquiera para jugar cuando consideremos oportuno. En estos partidos ha jugado gente que tenía poco protagonismo como Kang In, Manu, Jaume... No hay ninguna indicación del club respecto a ningún futbolista, hacemos las cosas conforme al sentido común valorando todos los factores que nos acerquen al triunfo".